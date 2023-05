Natalie Portman è pronta per tornare in Star Wars

L’attrice Natalie Portman ha rivelato che le piacerebbe tornare a recitare nella saga di Star Wars: ma questo rientro è davvero possibile?

Natalie Portman, durante la sua carriera longeva e di successo, ha recitato in moltissimi film. Ha iniziato che era solo una bambina (indimenticabile la sua interpretazione in Leon nel 1994, a soli 13 anni) e da allora non si è più fermata. Tra le sue pellicole più note, possiamo citare V per Vendetta, Il cigno nero, L’altra donna del re e, ovviamente, Star Wars.

L’artista ha interpretato il ruolo della regina Amidala in tre film della saga, La minaccia fantasma nel 1999, L’attacco dei cloni nel 2022 e La vendetta dei Sith nel 2005. Il successo è arrivato immediatamente, riscuotendo il consenso sia da parte del pubblico sia dalla critica. Da allora si è lanciata in moltissimi progetti internazionali, ma curiosamente non è mai tornata nella serie di George Lucas.

Molti protagonisti di Star Wars, infatti, sono ritornati nei numerosi spin off. Basti ricordare Ewan McGregor, che ha ripreso il ruolo di Obi Wan nella serie di Disney+, nonché Hayden Christensen e Ahmed Best, che ha ricoperto una nuova parte in The Mandalorian.

Natalie Portman, invece, non ha mai partecipato a nessuno spin off, ma ha dichiarato durante un’intervista che le piacerebbe.

Natalie Portman, il ritorno a Star Wars?

Durante un’intervista per GQ, Natalie Portman ha rivelato che nessuno le ha mai proposto un ritorno in Star Wars: “Nessuno mi ha mai chiesto di tornare, ma io sono aperta alle proposte”. Tuttavia, bisogna considerare anche alcuni dettagli sull’eventuale ritorno della principessa e senatrice Amidala: il suo personaggio è morto – anche in una maniera piuttosto dolorosa – in La vendetta dei Sith.

Non solo: questo ultimo film in cui è comparsa Amidala risale al 2005, ovvero ben diciotto anni fa e durante questo lasso di tempo ovviamente l’attrice non è ringiovanita. Sembrerebbe quindi strano non solo il ritorno di un personaggio deceduto, ma un ritorno anche con un aspetto invecchiato rispetto all’ultima apparizione.

Nonostante ciò, bisogna ricordare che stiamo parlando dell’universo di Star Wars, dove tutto è possibile. Amidala potrebbe tornare sottoforma di fantasma e si potrebbero trovare diverse soluzioni riguardo al suo aspetto. Nel frattempo, gli spin off della saga continuano ad aumentare (secondo Liam Neeson sono addirittura troppi), ma ad avere successo. La terza stagione di The Mandalorian, per esempio, è piaciuta tantissimo e ha consacrato Pedro Pascal a uno dei migliori attori degli ultimi anni.