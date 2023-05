Matrix 4: Keanu Reeves ha nascosto una lesione spinale

Keanu Reeves è così legato al personaggio di Neo da non voler perdere l’opportunità di lavorare in Matrix nemmeno per una lesione spinale. Ecco cosa è successo.

Tornato di recente in sala con il nuovo capitolo sul film John Wick, Keanu Reeves si è lasciato andare in diverse interviste, ora in tourneé per la pubblicizzazione del nuovo spin-off sulla saga: Ballerina infatti sarà il nuovo capitolo del franchise e parlerà di cosa sia successo dopo l’ultimo capitolo. Nel film l’attore affiancherà la protagonista, Ana de Armas interpretando lo stesso ruolo che ha avuto negli ultimi capitoli, ovvero nell’iconico protagonista omonimo di John Wick .

La popolarità di Keanu però non risale a quella del franchise. Oltre a diventare un personaggio molto amato dalla fanbase dei cinecomic e dal pubblico in generale, grazie a vari meme che hanno iniziato a girare da anni sul web.

Infatti l’attore ha preso parte a quello che è stato uno dei film più cult della storia del genere fantascientifico, forse divenuto famoso grazie proprio al personaggio principale in cui ha ricoperto il ruolo: Matrix.

Keanu Reeves ha nascosto una lesione spinale

Keanu Reeves ha infatti ammesso in un’intervista per promuovere il prossimo spin-off sul franchise di John Wick, Ballerina, e ricordato di uno dei momenti più delicati del suo passato e della sua carriera.

Ai tempi delle riprese del film che ha dato una svolta alla sua carriera, Matrix, l’attore ha dovuto nascondere una lesione spinale per non perdere il ruolo da protagonista. Ai microfoni di The Art of Action ha infatti ricordato quando ha omesso un dettaglio importantissimo che avrebbe potuto compromettere il suo intero futuro, soprattutto perché in Matrix, grazie al ruolo di Neo, l’attore ha potuto dimostrare il proprio talento nei film d’azione.

E proprio a causa di questo genere cinematografico, tanto amato da Reeves che per il ruolo da protagonista, lui si è dovuto sottoporre ad un durissimo allenamento, molto intenso, che ha avuto problemi nel lungo tempo: infatti a causa della preparazione che richiedeva il ruolo, era reduce da anni di urti e contusioni, tanto da doversi sottoporre ad un valido intervento prima di accettare il ruolo di Neo: “Ho incontrato le Wachowski e ho adorato la sceneggiatura, mi hanno mostrato l’anteprima del bullet time che è stato straordinario e una delle cose di cui mi hanno parlato durante l’incontro è stato l’allenamento nelle arti marziali in stile Hong Kong”.

“Però avevo un problema al collo da ormai due anni che stava peggiorando. Avevo un disco sporgente e uno rotto. Ho accettato di fare Matrix e i quattro mesi di allenamento ma è stato intenso. Non l’ho detto mai a nessuno perché non volevo perdere l’opportunità”.