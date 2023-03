John Wick, dopo il quarto film la saga si fermerà?

Tra poco uscirà al cinema John Wick 4 e i fan non vedono l’ora. Ma ci sarà un quinto film? Il regista Chad Stahelski pensa che la saga dovrebbe prendersi una pausa.

Il 23 marzo 2023 arriverà nelle sale italiane il quarto capitolo di John Wick. La saga procede con grande successo da quasi dieci anni – il primo film è del 2014 – ed è senza dubbio uno dei progetti più noti di Keanu Reeves, nonché, in generale una delle saghe cinematografiche d’azione e violente più popolari.

La serie prende il nome dal suo protagonista, John Wick, appunto, un ex assassino incredibilmente dotato che si ritrova invischiato in numerose missioni e situazioni scomode. Il suo è un personaggio drammatico, che ovunque vada sembra destinato a un finale infelice. La saga, tuttavia, è ricca di plot twist e soprattutto di scene d’azione, rese al massimo della violenza. Il suo protagonista è umano, ma sembra quasi dotato di super poteri, per la forza, l’agilità, la bravura con le armi e la fortuna.

Finora sono usciti tre film e presto arriverà anche il quarto. Per il resto, tuttavia, il futuro della saga è incerto. Il regista Chad Stahelski, infatti, pensa che il famoso sicario dovrebbe eclissarsi per un po’.

John Wick, cosa succederà dopo il quinto capitolo?

Chad Stahelski ha rilasciato un’intervista per THR, dove ha rivelato che sia lui sia Keanu Reeves credono che il loro amato John Wick dovrebbe prendersi una pausa dopo il quarto capitolo, che uscirà tra pochi giorni. Il regista non ha detto esplicitamente che la saga si concluderà qui, ma per almeno un paio d’anni non ci saranno altri film.

“Nelle nostre menti, Keanu e io abbiamo chiuso, per il momento” ha ammesso il regista. “Faremo riposare John Wick per un po’. Sono sicuro che lo studio ha un piano. Se tutti adoreranno l’ultimo film e diventerà importante, allora ci prenderemo una pausa“.

Il quarto film avrà una forte influenza giapponese e il regista ha rivelato che proprio in Giappone esce sempre in ritardo rispetto al resto del mondo: “Wick, per qualche strana ragione, esce sempre per ultimo in Giappone. Tipo sempre tre mesi dopo. Se sarà così anche questa volta, faremo un tour giapponese e faremo uscire il film a settembre. Keanu e io faremo un lungo viaggio fino a Tokyo, ci siederemo allo Scotch Bar dell’Imperial Hotel e diremo: “Cosa ne pensi?”. Ci berremo un paio di whisky invecchiati di vent’anni e scriveremo alcune idee sui tovaglioli. Se quelle idee rimarranno, forse faremo un altro film“.