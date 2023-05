Katie Holmes in doppio denim passeggia per New York

L’attrice Katie Holmes è stata paparazzata mentre passeggiava per New York. Che cosa ha colpito del suo look? L’abbinamento doppio denim, tra camicia e pantaloni.

Katie Holmes è appena tornata dal Festival del Cinema di Cannes, dove ha partecipato al talk di Salma Hayek Women in Motion. Qui si è fatta notare per il suo look casual che ha infranto alcune regole del dress code, soprattutto per i sandali Kitten Heels dal tacco bassissimo. Inoltre, ha indossato anche un paio di pantaloni cargo molto larghi, una maglia verde lime e una giacchetta sportiva. L’abbinamento è stato molto apprezzato e di grande ispirazione per le colleghe e gli addetti ai lavori.

Anche se il festival si è ormai concluso, l’attrice negli scorsi giorni ha continuato a far parlare di sé. Non solo per i suoi progetti lavorativi (al momento il suo ultimo film come attrice risale al 2020, The Secret – La forza di sognare, diretto da Andy Tennant), ma soprattutto per i suoi outfit memorabili che sfoggia sempre con grande sicurezza.

Solo poche ore fa è stata paparazzata mentre camminava per una strada di New York sfoggiando un look decisamente particolare, che ricorda a tratti la moda dei primi anni Duemila: un completo di camicia e pantaloni totalmente di jeans.

Katie Holmes, il completo total denim

Uno dei simboli dei primi anni Duemila è senza dubbio la foto di Britney Spears e Justin Timberlake al Red Carpet, quando si presentarono con un outfit abbinato in total jeans. Anche Katie Holmes ha voluto provare un look simile, anche se non così incisivo come quello sfoggiato dai due artisti musicali tanto tempo fa.

Dopo aver concluso i suoi impegni in Francia, Katie Holmes è rientrata negli Stati Uniti, dove è stata vista passeggiare per una strada di New York mentre indossava una camicia e un paio di pantaloni in denim. Un look sobrio, abbinato a una borsa di tela, un paio di scarpe da ginnastica e degli occhiali da sole, che ha comunque attirato l’attenzione di fan e giornalisti.

L’ex moglie di Tom Cruise al momento non ha in programma film nelle vesti da attrice, ma ha dichiarato, come riportato dal Daily Mail, che le piacerebbe recitare in una commedia perché “La gente ha bisogno di ridere“. Negli ultimi anni ha esplorato anche il mondo della regia dirigendo ben tre film: All We Had, Alone Together e il nuovissimo Rare Objects, dove ha lavorato al fianco di Alan Cumming.