Tom Cruise: le sue acrobazie facevano tremare sua mamma

In Mission Impossible non utilizza stuntman nelle sue acrobazie e sua mamma non si riesce ad abituare alle acrobazie e una scena l’ha immobilizzata.

Tom Cruise è famoso per il suo impegno e dedizione nel portare sullo schermo le sue acrobazie adrenaliniche senza l’ausilio di controfigure. Tutto questo comporta anche un rischio elevato e un maggiore stress per la sua famiglia, in particolare per sua madre. La madre di Tom Cruise, Mary Lee South, è stata colpita dall’audacia del figlio durante le riprese di una delle scene di Mission Impossible: Rogue Nation del 2015.

Tom Cruise: passione per la recitazione scandita a ritmo di acrobazie

L’attore è diventato noto per le sue scene d’azione ad alto rischio, che spesso esegue personalmente senza l’ausilio di controfigure. Tra le sue acrobazie più famose, c’è quella in cui si aggrappa all’esterno di un aereo in volo in Mission: Impossible – Rogue Nation del 2015. In un’intervista a Jimmy Kimmel Live, Tom Cruise ha rivelato che questa acrobazia in particolare ha spaventato molto sua madre, Mary Lee South, quando gliel’ha mostrata in anteprima. La donna, scomparsa nel 2017, è apparsa preoccupata per la sicurezza del figlio durante questa scena. Nonostante il rischio elevato che corre ogni volta, l’attore continua a impegnarsi al massimo per offrire ai fan un’esperienza cinematografica emozionante e indimenticabile. Cruise ha detto che la ha mostrato la scena sull’A400, quella dell’aereo in Rogue Nation. “Tesoro, ma sei tu?” ha domandato sua mamma impaurita. ‘Sì, mamma’ e lei ha risposto: ‘Oddio, sono così contenta che non me ne abbia parlato prima’.

Tom Cruise avvistato a Bari negli scorsi giorni

Con grande sorpresa, l’attore di fama internazionale, è stato avvistato nel capoluogo pugliese, con immenso piacere delle autorità. «Grazie Tom Cruise qui sarai sempre il benvenuto». Ha commentato la visita Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia. L’interprete Tom avrebbe fatto visita alla bella Puglia proprio per una scena della sua nuova pellicola, Mission impossible 8. Dopo aver fatto qualche selfie e salutato i dipendenti dell’Aeroporto di Bari Palese, Cruise è ripartito velocemente con il suo elicottero privato.

Tom Cruise in Puglia per una scena di Mission Impossible | Fonte: ANSA FOTO

“Siamo orgogliosi che la regione Puglia sia stata scelta come base operativa per realizzare queste riprese così complesse”, ha dichiarato Antonio Parente, sottolineando che Apulia Film Commission abbia dato il suo supporto a Paramount. Ricordando sempre le parole di Emiliano: «In Puglia nulla è impossibile».