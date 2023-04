La Chimera: trama e cast del film di Rohrwacher a Cannes 2023

La trama e il cast del film in concorso a Cannes.

La Chimera di Rohrwacher è tra i film in concorso a Cannes: la trama e il cast della pellicola.

Tra i film in concorso alla prossima settantaseiesima edizione del Festival di Cannes che si svolgerà tra il 16 e il 27 maggio figurano ben tre pellicole italiane. Si tratta di Il sol dell’avvenire di Nanni Moretti, Rapito di Marco Bellocchio e di La Chimera di Alice Rohrwacher. Ecco di seguito il cast e la trama del film della regista e sceneggiatrice toscana.

La Chimera: il cast e la trama

La Chimera arriverà nelle sale cinematografiche nel corso di questo 2023. A ricoprire il ruolo del protagonista nella pellicola che viene distribuita da 01 Distribution in Italia e da NEON negli Stati Uniti è Josh O’Connor. L’attore britannico classe 1990 ha recitato nell’adattamento di Cenerentola del 2015 ad opera di Kenneth Branagh e tra gli ultimi suoi alvori figurano Le cose che non ti ho detto del 2019 di William Nicholson, Emma del 2020 di Autumn de Wilde e adattamento del famoso romanzo di Jane Austen, e Secret Love del 2021 di Eva Husson.

A completare il cast ci sono Isabella Rossellini, Carol Duarte, Vincenzo Nemolato, e Alba Rohrwacher, sorella maggiore di Alice che ha recitato in passato in film come Cosa voglio di più, La solitudine dei numeri primi, Hungry Hearts, Perfetti sconosciuti e The Place.

La trama di La Chimera ruota intorno al mondo clandestino dei cosiddetti tombaroli, con Josh O’Connor che si ritrova a interpretare un giovane archeologo di origini inglesi che finisce coinvolto in un traffico clandestino di reperti di natura archeologica.

Le parole di Alice Rohrwacher

Alice Rohrwacher è arrivata con La Chimera al suo quarto lungometraggio. Dopo l’esordio con Corpo Celeste del 2011, la regista di origine toscana ha già ottenuto a Cannes il Gran premio della giuria nel 2014 per Le Meraviglie oltre a quello per la migliore sceneggiatura nel 2018 per Lazzaro felice. In più, è poi arrivata anche una nomination per il miglior cortometraggio ai Premi Oscar di quest’anno per Le pupille.

Con La Chimera, la Rohrwacher è dunque pronta a conquistare ancora una volta Cannes. Ecco le parole in merito da parte della diretta interessata:

“Sono felice e onorata di poter tornare in selezione ufficiale a Cannes dopo cinque anni. Si tratta di un Festival che mi ha visto crescere e che mi ha dato la libertà di continuare a cercare e a sperimentare. Ringrazio Thierry Frémaux e il comitato di selezione per la fiducia e tutte le persone che mi hanno accompagnata nel lungo viaggio de La Chimera“.