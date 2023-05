Sarah Ferguson e il Principe Andrea: perchè vivono insieme dopo il divorzio?

Sarah Ferguson e il principe Andrea sono ormai divorziati da ben 27 anni. Eppure, condividono sempre la stessa abitazione. Perché?

Nonostante quasi 30 anni dal divorzio, Sarah Ferguson e il principe Andrea hanno saputo mantenere stima e affetto reciproci e perfino la condivisione della stessa residenza a Windsor.

I sudditi si sono spesso chiesti quale sia la motivazione e soprattutto il loro segreto per essere riusciti a rimanere sotto lo stesso tetto. Complici molto probabilmente diverse centinaia di metri quadri che rendono la convivenza più semplice, c’è probabilmente una ragione che li spinge a mantenere questo status.

La separazione tra i due è avvenuta nel 1996, ma i due hanno continuato ad essere grandi amici, fino ad arrivare addirittura a definirsi “la coppia divorziata più felice che si conosca”, e i fatti lo confermano.

10 stanze e una convivenza perfetta

Sarah Ferguson e il principe Andrea hanno deciso di porre fine al loro matrimonio, ma di continuare la loro amicizia, soprattutto per il bene della loro famiglia. Una scelta non semplice da digerire, soprattutto per il defunto principe Filippo, che nell’ultimo periodo di vita non voleva vedere sua nuora gironzolare per le stanze di Windsor.

I due duchi di York vivono al Royal Lodge a Windsor Great Park, un’enorme residenza con ben dieci camere da letto che un tempo appartenevano alla Regina Madre e di spazio ce n’è sicuramente parecchio per poter avere indipendenza, seppur sotto lo stesso tetto.

Che ci sia un ritorno di fiamma?

Nessun dei due si è mai rifatto una vita e sono sempre rimasti soli, senza un nuovo partner. Si è più volte vociferato che proprio per questo e per l’affiatamento che hanno mostrato negli anni, anche nelle pubbliche occasioni, possa non essere escluso un ritorno di fiamma.

La duchessa di York ha sempre speso solo belle parole nei confronti dell’ex marito anche durante le interviste pubbliche e la loro convivenza ha sempre alimentato il dubbio che i rapporti tra i due siano rimasti più che ottimi, nonostante il divorzio. Ma quel che tiene fermo Andrea nella decisione di continuare a vivere insieme all’ex moglie è l’assoluta devozione che ha nei suoi confronti e il fatto che Sarah Ferguson è una delle sue poche alleate rimaste. Insomma, questo è il caso in cui il divorzio è stato salvifico per la coppia e nonostante un matrimonio fallimentare, ora gli animi siano in armonia. Se sono rose…rifioriranno.