Rare Objects: ecco il trailer del nuovo film di Katie Holmes

Finalmente è uscito il trailer del nuovo film drammatico, scritto e interpretato da Katie Holmes, Rare Objects. La pellicola uscirà al cinema e on-demand il 14 aprile 2023.

La bella e brava attrice Katie Holmes di strada ne ha fatta da quando interpretava la timida adolescente Joey Potter in Dawson’s Creek. Oggi ha scritto e interpretato il suo nuovo film, intitolato Rare Objects, di cui è stato rilasciato il trailer ufficiale, in attesa di poter vedere la storia al cinema il 14 aprile.

La trama del film

Il nuovo film di Katie Holmes, Rare Objects, come cita la sinossi ufficiale è: “Un adattamento dell’omonimo romanzo di Kathleen Tessaro, Rare Objects è una storia sull’amicizia incentrata su una giovane donna che recupera il proprio senso di sé attraverso il suo viaggio alla scoperta di sé che coinvolge un nuovo lavoro, nuovi amici e guarigione”.

Katie Holmes, appena uscì il romanzo della Tessaro nel 2016, ha dichiarato di aver iniziato a riadattare la storia al film, praticamente immediatamente. La trama ha appassionato fin da subito l’attrice, la quale non l’ha solo scritto e interpretato, ma ha assunto anche il ruolo di sceneggiatrice, regista e produttrice. Katie ha creduto molto in questo progetto, proprio per questo motivo ha iniziato la produzione appena ha potuto, più precisamente a New York nel 2021.

Ecco il trailer…

Rare Objects è il nuovo film drammatico diretto e interpretato da Katie Holmes, il quale potrà essere visto al cinema e on-demand il 14 aprile 2023. La IFC Films ha rilasciato le prime immagini ufficiali del film e il trailer, il quale potrete visionare qui sotto.

Oltre a Katie Holmes, nel cast di Rare Objects, troveremo anche Julia Mayorga, Derek Luke, Alan Cumming e David Alexander Flinn. Rare Objects, basato sull’omonimo romanzo di Kathleen Tessaro, è un progetto a cui la Holmes si è sentita legata fin da subito, proprio per questo motivo ha iniziato a scriverne la sceneggiatura fin da subito, insieme al co-sceneggiatore A. Papadopoulos.

Rare Objects oltre ad essere stato prodotto dalla stessa Katie Holmes, ha visto la partecipazione di Jordan Yale Levine, Jordan Beckerman, Jesse Korman di Yale Productions, Shaun Sanghani di SSS Entertainment e Mark Maxey di Rolling Pictures. I produttori esecutivi sono stati John Wollman, Sabine Stener, Lee Broda, Joel Michaely, Jason Kringstein, Matt Parker, Carly Hugo e IFC Productions.

L’intensa storia strappalacrime di Rare Objects è molto attesa, soprattutto per il molteplice ruolo di Katie Holmes per questo progetto.