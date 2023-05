La rocambolesca caduta di Emma in diretta: cosa è successo

Emma Marrone ospite a Le Iene si esibisce in una performance “col botto”. Scambio di battute con la conduttrice Belen Rodriguez

La cantante Emma Marrone è stata ospite della trasmissione Le Iene condotta da Belen Rodriguez e, di recente, Max Angioni. Nel corso della trasmissione in diretta, Emma si è esibita per presentare il suo nuovo singolo Mezzo Mondo.

Uscita vincitrice dalla scuola di Amici nel 2010, la carriera di Emma è stato un crescendo continuo con la vittoria a Sanremo nel 2012 con Non è l’inferno e tanti successi. Per due anni di seguito ha fatto il giudice di X Factor e un ritorno a Sanremo con il brano Ogni volta.

All’attivo anche il documentario Sbagliata ascendente leone su Prime Video in cui racconta la sua vita e la sua carriera e di recente si è fatta notare anche come attrice in A Casa tutti bene – La serie e nel film Gli anni più belli entrambi di Gabriele Muccino.

Amore in standby

La Marrone ha spesso dichiarato apertamente di essere “casta” da un anno e di non avere quindi allo stato attuale nessuna love story.

Il suo obiettivo primario è da sempre la carriera, cui si dedica con tutte le sue forze, recuperate dopo i problemi di salute legati alla presenza di un tumore. Emma ha alle spalle delle relazioni con dei nomi noti nel mondo dello spettacolo: da Stefano de Martino, entrambi tra i banchi di Amici nel 2009, a Marco Bocci, conosciuto grazie alla stessa Maria De Filippi nel 2013, Fabio Borriello fratello del calciatore Marco e da ultimo un modello norvegese Nikolai Danielsen, con cui ha fatto coppia nel 2019. Ad oggi nessun partner pervenuto.

Carriera al top

Nel corso della sua apparizione a Le Iene però qualcosa sembra essere andato storto. Già qualche puntata precedente aveva visto la conduttrice Belen Rodriguez scivolare e cadere a terra durante la diretta.

Stessa cosa è successa alla Marrone che durante la performance di Mezzo Mondo, il suo nuovo singolo, è rovinosamente caduta dai tacchi, scivolando a terra. Una cera di troppo, un tacco troppo vertiginoso, ma sembra che il pavimento de Le Iene metta a dura prova il gentil sesso. Battute a gogò in studio, in primis tra Belen ed Emma che hanno ironizzato sull’episodio comune: “Che brava! E diciamo che ci ha regalato due stupende cadute. Visto che sono caduta io la puntata scorsa, mi sembrava giusto così. Dillo che l’hai fatto per farmi sentire meglio”, ha commentato Belen. Emma Marrone ha risposto “Assolutamente è vero. Noi però sappiamo cadere molto bene e ci sappiamo anche rialzare altrettanto bene“. Subito dopo la Marrone ha anche pubblicato un tweet sulla sua caduta: “L’importante é cadere con classe..per poi rialzarsi”.