Britney Spears scatenata sulle note di ‘Pumped Up Kicks’

Britney Spears si è scatenata sulle note di Pumped Up Kicks della band Foster The People e ha commentato così il suo gesto: “Ero euforicca perché non ballavo da secoli”.

La cantante vincitrice di un Grammy, 41 anni, è sbarcata su Instagram con un paio di post in cui ha mostrato i suoi passi di danza sulle rispettive canzoni Pumped Up Kicks di Foster The People e Sadeness (Part I) di Enigma. “Ieri ho fatto 8 video!” ha detto la cantante di Toxic, aggiungendo che era la prima volta che mostrava i suoi passi di danza sui social. “Ero euforica perché non ballavo da sempre!“ha rivelato Britney Spears: “Ho bisogno di un passeggino oggi… letteralmente!” riferendosi al fatto di aver ballato così tanto da avere le gambe che non la reggevano.

Nella clip, la performer di Till The World Ends ha mostrato la sua figura in forma, nonostante gli anni lontano dal palcoscenico, indossando un crop top bianco arruffato con slip bikini verde neon e stivali da cowboy bianchi, facendo impazzire i fan con la sua ritrovata allegria.

Spears senza freni

Britney Spears, che ha cambiato il suo nome su Instagram in River Red, si è fatta dividere la chioma bionda e ha indossato una collana mentre ballava e volteggiava al ritmo del successo del 2011 dei Foster and the people, finalmente padrona della sua libertà dopo essere sfuggita alla tutela legale del padre.

Nella seconda clip che ha caricato domenica, la Spears ha ballato sulla canzone new age del 1990, che presenta un canto dei monaci, in sintonia con il ritmo. Indossava un completo simile per consentire una mobilità ottimale con un cambio di colore. Spears per questo indossava un top corto rosso arruffato con slip bikini stampati in pelle di serpente con stivali da cowboy neri. Nelle notizie correlate, il libro di memorie su cui il cantante ha lavorato con il romanziere e giornalista Sam Lansky uscirà questo autunno, ha riferito Page Six giovedì.

Un insider ha detto all’outlet che il “libro è una storia di trionfo“ e che “riguarderà i suoi momenti più vulnerabili, la sua infanzia, essendo stata anche lei una ragazzina con grandi sogni, la sua rottura con Justin Timberlake, il momento in cui si è rasata la testa e la sua battaglia con la sua famiglia per la sua tutela.” La fonte ha osservato che il libro: “è anche una storia di sopravvivenza, che trova la via d’uscita dalla tutela paralizzante per trovare la felicità con suo marito Sam Ashgari“.

Chi ha lavorato al progetto editoriale ha affermato che il manoscritto è destinato a diventare un “rivoluzionario best-seller istantaneo” e noi non vediamo l’ora di leggerlo.