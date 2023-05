Harry e Meghan, coinvolti in un incidente d’auto per sfuggire ai paparazzi

Il principe Harry e la moglie Meghan Markle hanno avuto un brutto incidente d’auto mentre cercavano di fuggire dai paparazzi. In molti lo hanno già paragonato a quello in cui perse la vita Lady Diana nel 1997.

Harry e Meghan continuano a far parlare di sé. Questa volta, però, non si tratta di una bella notizia o del semplice gossip: la coppia è rimasta vittima di un brutto incidente in macchina mentre si trovavano a New York e stavano cercando di allontanarsi da alcuni paparazzi più insistenti del solito. Per fortuna, adesso stanno bene, ma c’è già chi ha paragonato questa vicenda a quella in cui Lady Diana morì tanti anni fa.

La coppia è certamente la più chiacchierata all’interno della famiglia reale inglese. Il principe minore aveva sempre dimostrato una certa insofferenza al protocollo e si era sempre fatto notare per l’indole ribelle, simile a quella della madre scomparsa. Per questo, in molti non si sono sorpresi quando nel 2018 ha sposato l’attrice americana Meghan Markle.

Oggi hanno due figli e da diverso tempo hanno lasciato Londra per trasferirsi in Canada e vivere lontano dal resto della famiglia del principe. Tuttavia, non si può fuggire per sempre: mentre si trovavano a New York hanno vissuto una brutta esperienza.

Harry e Meghan, l’incidente a New York

Come riportato da Leggo, Harry e Meghan sarebbero rimasti coinvolti in un brutto incidente stradale mentre stavano cercando di allontanarsi da alcuni paparazzi. Il fatto è inquietante perché ricorda a tratti la vicenda nella quale la principessa Diana – ex moglie di Re Carlo e madre di William e Harry – morì nel 1997, mentre si trovava a Parigi con il nuovo compagno Dodi Al Fayed, pochi anni dopo il divorzio. Anche allora l’indimenticabile Lady stava scappando da dei fotografi.

L’incidente di Harry e Meghan, invece, è avvenuto a New York ed è stato definito “quasi catastrofico” e causato da “uno sciame” di paparazzi “molti aggressivi“. La coppia e la madre di lei, Doria Ragland, avevano appena lasciato lo Ziefield Theatre quando una dozzina di giornalisti li hanno accerchiati e poi hanno continuato a inseguirli anche dopo essere saliti in macchina, in scooter o su altre auto, senza rispettare il regolamento stradale.

La coppia, a un certo punto ha deciso di lasciare la propria auto e proseguire in taxi, nel tentativo di far perdere le proprie tracce, ma non è servito. Poi, lo schianto. Da quando hanno rinunciato al titolo, infatti, hanno perso le guardie del corpo: nel documentario di Netflix hanno dichiarato di essere molto preoccupati per questa cosa.