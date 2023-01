Principe Harry e Meghan Markle: l’intervista scandalo

Il principe Harry ha sconvolto il mondo dopo aver rilasciato l’intervista a 60 minutes , programma di Anderson Cooper.

Da diversi anni il principe Harry e la moglie Meghan Markle stanno sconvolgendo il mondo quando hanno iniziato a rivelare dettagli e informazioni sempre più assurde sulla vita insieme alla famiglia a Buckingham Palace. Dopo la morte della regina Elisabetta, sembra che il nipote non abbia più paura di raccontare la sua versione dei fatti e perciò ha prodotto anche una docu-serie per Netflix. Tuttavia, negli ultimi giorni, è l’intervista che ha rilasciato a 60 minutes che ha sconvolto il pubblico.

Il duca di Sussex da alcuni anni non vive più a Londra, ma si è trasferito con la moglie in Canada. Sin da giovane, infatti, si era sempre mostrato insofferente al rigido protocollo reale e per questo nessuno è rimasto particolarmente sconvolto quando aveva dichiarato che avrebbe sposato un’attrice americana. In breve, quindi, nella famiglia reale sono sorte due coppie diversissime: Harry e Meghan da una parte e William e Kate dall’altra.

Durante l’ultima intervista il principe ha parlato del difficile rapporto con il fratello maggiore, del trauma della morte della madre e di tutte le volte che ha dovuto difendere la compagna.

Principe Harry, l’intervista scandalo come quella di Lady Diana

Il principe di Harry aveva solo dodici anni nel 1997, quando gli comunicarono che la madre, la principessa Diana, era morta in un incidente d’auto mentre si trovava a Parigi con il nuovo compagno. Il matrimonio tra Lady D e il principe Carlo (oggi re) era sempre stato tormentato e mal assortito e, dopo il divorzio, lei sperava di poter tornare a essere felice.

Il 10 gennaio uscirà l’autobiografia, Spare, l’unica autorizzata dal principe. Qui ha raccontato molte cose di cui ha parlato nell’intervista, tra cui la difficoltà di accettare la morte della madre, che ha sempre ritenuto assurda. “Non c’era alcun pericolo che qualcuno potesse perdere il controllo di un’auto anche dopo aver bevuto un drink o due, a meno che non si fosse completamente accecati. Le persone che ne erano principalmente responsabili, se la sono cavata tutte“. In seguito, ha iniziato a bere.

Ha poi parlato del rapporto con la famiglia e di quanto sperasse che potesse andare d’accordo con Meghan. Ha spiegato che presto è nata una rivalità tra le due donne e di aver dovuto spesso difendere la moglie. Infine, ha spiegato che William non gli ha mai chiesto direttamente di non sposarla, ma che dopo il matrimonio il rapporto con lui è diventato a dir poco conflittuale. Insomma, una vera intervista scandalo, che ricorda molto quella che la principessa di Galles rilasciò per la BBC dopo il divorzio.