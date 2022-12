In arrivo su Netflix una docuserie su Meghan e Harry

L’attrice e quasi principessa Meghan Markle e suo marito, il Principe Harry avranno la loro Docuserie Netflix: ecco quando uscirà il primo trailer.

Il principe Harry e Meghan Markle, il duca e la duchessa del Sussex, stanno per tirare indietro il sipario sulla loro storia d’amore e sul successivo ritiro dalla vita come reali che lavorano. Dopo mesi di mistero, giovedì il colosso dello streaming Netflix ha rilasciato un primo trailer per l’attesissima serie di documenti. Il progetto, diretto da What Happened, Miss Simone?, la regista Liz Garbus, promette un resoconto intimo del corteggiamento della coppia e un accesso senza precedenti ai loro anni tumultuosi come reali senior.

Nel trailer, che condivide una serie di foto romantiche della coppia ma nessuna con i loro due figli, si sente Garbus chiedere: “Perché hai voluto realizzare questo documentario?” a cui Harry risponde: “Nessuno sa cosa sta succedendo a porte chiuse. Ho dovuto fare tutto il possibile per proteggere la mia famiglia“, dice.

Markle, in un’intervista alla telecamera, aggiunge: “Quando la posta in gioco è così alta, non ha più senso ascoltare la nostra storia da noi?”. Il trailer di 50 secondi, che è impostato su musica drammatica e presenta un lampo di Markle e Harry che a un certo punto guardano visibilmente emozionati durante un’intervista, non fornisce una data di uscita per la serie, che è semplicemente descritta come “in arrivo. ”

A ottobre, Markle ha discusso della serie in una storia di copertina per Variety.

Harry e Meghan parlano del trailer

“È bello poter affidare a qualcuno la nostra storia, un regista esperto il cui lavoro ammiro da tempo“, ha detto la duchessa. L’ex attore e produttore di contenuti ha anche affermato che è stato emozionante vedere il principe Harry come membro di una vera e propria produzione cinematografica.

“Mio marito non ha mai lavorato in questo settore prima. Per me, avendo lavorato a “Suits”, è fantastico avere così tanta energia creativa e vedere come le persone lavorano insieme e condividono i propri punti di vista. È stato davvero divertente.” Gli osservatori reali e i sostenitori della coppia prenderanno senza dubbio atto dei tempi dell’uscita del trailer, che arriva appena un giorno dopo che un membro della famiglia reale britannica, ora identificato come Lady Susan Hussey, si è dimesso dopo aver fatto commenti offensivi a un ospite nero a Buckingham Palace durante un evento privato ospitato dalla regina consorte Camilla.

Ngozi Fulani, un ente di beneficenza di origine britannica, ha raccontato su Twitter uno spiacevole scambio tra lei e una “Lady SH“, rivelando che quest’ultima le aveva ripetutamente chiesto da dove venisse veramente, a cui Fulani continuava a ripetere che era nato in Gran Bretagna.

Hussey era la dama di compagnia della regina Elisabetta II. La stessa Markle è stata oggetto di un ampio controllo da parte dei tabloid britannici. In un’intervista esplosiva con Oprah Winfrey nel marzo 2021, Markle e Harry hanno affermato che un membro della famiglia reale aveva fatto un’osservazione razzista sul loro primogenito, Archie.

Harry & Meghan sarà presentato in anteprima mondiale su Netflix.