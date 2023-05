Royal Family, bomba dell’ultima ora: Harry e Meghan si separano | Annuncio clamoroso

Annuncio clamoroso, Harry e Meghan si separano, la bomba dell’ultima ora ha fatto esultare la Royal Family, la quale finalmente ha ottenuto quello che ha sempre voluto. Cosa sarà mai successo ai Sussex per arrivare ad una tale decisione?

La Royal Family in questo momento starà festeggiando, non solo per l’imminente incoronazione del Re Carlo III, ma anche per la separazione di Harry e Meghan. La bomba dell’ultima ora è stata lanciata e in Inghilterra si preparano alle conseguenze, l’annuncio clamoroso ha lasciato tutti senza parole.

Sicuramente a Palazzo in questo momento non staranno versando nemmeno una lacrima, anche perché Re Carlo III e tutta la sua famiglia, non baderanno al destino dei Sussex, ma staranno effettuando le varie prove iniziate qualche giorno fa, per fare in modo che il 6 maggio, giorno dell’incoronazione ufficiale, sia tutto perfetto. Carlo sta valutando ogni dettaglio, quel giorno dovrà essere tutto perfetto e non saranno né Harry né Meghan e nessun’altro che glielo rovineranno.

Il figlio di Re Carlo III giurerà fedeltà

Il giorno dell’incoronazione di Re Carlo III si avvicina, il 6 maggio è praticamente dietro l’angolo e i rumors e i pettegolezzi che celano l’evento non intendono placarsi. Tutti nella Royal Family hanno capito quale sarà il loro ruolo, tutti tranne Harry, il quale sarà presente, ma nessuno sa come e dove. Sicuramente non essendo più un componente attivo della famiglia, anche le sue funzioni saranno basiche.

Quel che è certo è che non uscirà sul balcone insieme agli altri e non avrà un ruolo preciso nell’incoronazione del padre, se non quello di spettatore, come un qualunque altro invitato di quel giorno. La nuova rivelazione invece riguarda suo fratello William, il quale giurerà fedeltà al nuovo Re, inginocchiandosi e recitando la frase che spettò al Principe Filippo nel 1953: “Io, William, principe del Galles, ti giuro la mia fedeltà, lealtà e dedizione, e ti servirò come fedele vassallo. Quindi, aiutami Dio”.

La separazione dei Sussex è confermata

Annuncio clamoroso nella Royal Family, Harry e Meghan si separano ufficialmente. Questa bomba dell’ultima ora appena sganciata, farà però tirare un sospiro di sollievo ad alcuni e sbruffare ad altri, in quanto non sono i veri Sussex a separarsi, ma solo le loro rappresentazioni di cera presenti al museo Madame Tussauds di Londra.

Soltanto per pochi giorni, la statua di cera di Harry tornerà vicino alla Royal Family, come ringraziamento al figlio di Carlo per aver deciso di presenziare ad un giorno così importante per la famiglia reale. La statua di Meghan ovviamente rimarrà al suo posto lontano da tutti. Ovviamente, quando la cerimonia sarà finita e il “vero” Harry tornerà a casa dalla sua famiglia in America, anche il suo alter ego di cera tornerà nella zona degli Awards Party vicino a sua moglie.