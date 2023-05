Il pensiero di Kate Middleton su Lady Diana: ecco cosa ha detto

La Principessa del Galles ha parlato dell’icona scomparsa nel 1997.

Kate Middleton è tornata ad esprimersi con toni sorprendenti su Lady Diana. Morta purtroppo il 31 agosto del 1997, Lady Diana continua a restare anche a distanza di anni una figura iconica e leggendaria capace di attrarre su di sé attenzioni e discussioni. Ora, a tornare a parlare della consorte di Carlo dal 1981 al 1996 è stata Kate Middleton, che ha avuto modo di affrontare l’argomento nel corso di un’uscita pubblica con il marito.

Kate Middleton e il rapporto con la Royal Family

Kate Middleton, moglie del Principe del Galles William dal 2011, ha avuto da sempre un ottimo rapporto con i membri della Royal Family. Kate, che in questi giorni si sta preparando al grande evento dell’incoronazione di Re Carlo che avrà luogo il prossimo sabato 6 maggio alle ore 12 italiane (11 a Londra), avrebbe instaurato con molta probabilità un forte legame anche e soprattutto con Lady Diana.

La Middleton, però, ha sempre parlato raramente della Spencer, cosa che però ha fatto di recente tramite alcune dichiarazioni rilasciate nel corso di una delle sue ultime uscite pubbliche. Un’occasione a dir poco unica, in quanto la Middleton non ha quasi mai avuto occasione in passato della sua defunta suocera. Le due, ovviamente, non hanno purtroppo mai avuto modo di conoscersi: Diana è morta come noto in un incidente stradale nel 1997, mentre Kate ha iniziato a frequentare William solo quattro anni più tardi nel 2001.

Le parole di Kate Middleton su Lady Diana

Nel corso di una recente uscita in Galles con il marito William, Kate Middleton ha affrontato l’argomento relativo a Lady Diana rilasciando alcune dichiarazioni abbastanza sorprendenti. Pur senza averla mai conosciuta direttamente, la Middleton conserva un ricordo ottimo della madre del marito.

A testimonianza di ciò proprio le parole rilasciate dalla Middleton in occasione di una visita al Dowlais Rugby Club di Merthyr Tydfil. Prima di tutto, la Principessa si è espressa in merito all’anello di fidanzamento, appartenuto in precedenza proprio a Diana: “Che onore poterlo indossare“.

Successivamente Kate ha parlato di quanto si avverta ancora enormemente l’assenza di Lady Diana all’interno della Royal Family: “Sarebbe stata una nonna brillante“.

Nelle parole e nel tono di Kate si è potuta avvertire come ovvio un certo grado di commozione, una dimostrazione anche pubblica, se ce ne fosse ancora bisogno, di cosa rappresenti ancora per tutta la famiglia reale britannica la figura di Lady Diana, la cui presenza verrà avvertita anche e soprattutto in giorni importanti e speciali come questi.