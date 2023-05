Maneskin, Damiano e Victoria si spogliano: le foto in slip

Ancora una volta i due membri del gruppo rock romano spiazzano tutti.

Damiano e Victoria dei Maneskin protagonisti ancora una volta anche sui social: le foto in slip.

Irriverenza e sfrontatezza non solo sul palco ma anche fuori. Non è di certo una novità per quanto riguarda Damiano David e Victoria De Angelis dei Maneskin, che tra concerti e tour vari decidono spesso e volentieri di far parlare di sé anche per i contenuti di cui si rendono protagonisti tramite i propri profili social. Al centro dell’attenzione vi sono adesso gli scatti pubblicati dal frontman e dalla bassista sui propri profili Instagram.

Maneskin: le foto di Damiano e di Victoria

Non è di certo la prima volta che Damiano e Victoria si lanciano in provocazioni di questo tipo. Ciò vale tanto per i social quanto per le esibizioni dal vivo con i loro Maneskin. I post del cantante e della bassista, tra le condivisioni degli scatenati momenti dei backstage nel corso dei loro tour e le foto in intimo sui social, raramente passano inosservati.

Si potrebbe partire da Victoria, che rende spesso partecipi gli oltre quattro milioni di follower del proprio profilo Instagram dei momenti della propria vita quotidiana lontana dal palco. Soltanto qualche giorno fa, dopo il concerto che i Maneskin hanno tenuto a Budapest, la ventitreenne romana ha lasciato tutti i suoi seguaci senza parole pubblicando una piccante foto che la ritrae con addosso un semplice accappatoio.

Non è però stato da meno Damiano. Il cantante ha infatti pubblicato, sempre su Instagram, una foto che lo ritrae con solo e soltanto gli slip in seguito ad un’altra, ennesima, esibizione dal vivo da parte dei Maneskin. Un post che ha fatto seguito pubblicato dal diretto interessato solo qualche giorno prima: si tratta di una foto in cui il frontman sembrerebbe mostrare le proprie parti intime alla fidanzata Giorgia Soleri. Un post che ha dato sfogo, come ci si poteva aspettare, a numerose reazioni, ottenendo velocemente circa 760.000 like in aggiunta ad oltre duemila commenti.

Ecco qui di seguito la foto di Damiano in slip.

Le ultime esibizioni dei Maneskin

Prima del già citato concerto del 16 maggio a Budapest, i Maneskin avevano tenuto un’altra importantissima esibizione a Londra nella giornata dell’8 maggio all’interno della prestigiosissima location della O2 Arena. Il concerto è andato rapidamente sold-out e si è rivelato un vero e proprio successo.

Ad aver apprezzato l’esibizione del gruppo romano è stata in particolar modo anche la stampa britannica: il The Sun l’ha definito il miglior concerto rock dell’anno, mentre secondo il The Guardian i Maneskin fanno addirittura sembrare noiosi gli altri rocker.