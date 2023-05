Valentina Ferragni senza trucco: la sorella di Chiara bellissima anche al naturale

La sorella di Chiara Ferragni ha voluto mostrarsi senza filtri.

Valentina Ferragni, sorella di Chiara, ha deciso di farsi vedere senza trucco: i fan la apprezzano anche così.

Valentina Ferragni come raramente si è vista. La sorella della nota Chiara ha deciso di mostrarsi al pubblico senza alcun filtro e senza trucco, riuscendo così a mettere in evidenza la sua bellezza anche al naturale. Immancabili come purtroppo molto spesso avviene in questi casi le critiche mosse da parte degli hater di turno, in ogni caso una netta minoranza rispetto a tutti coloro che si sono lanciati in elogi nei confronti di Valentina.

Valentina Ferragni: bella anche senza trucco

Valentina Ferragni si mette ancora una volta in mostra come icona della bellezza al naturale. La sorella di Chiara, già in passato, aveva deciso di farsi vedere in pubblico senza l’ausilio del trucco. Basti pensare ad esempio alle foto pubblicate via social la scorsa estate nel corso delle giornate di soggiorno ad Ibiza in compagnia di parte della sua famiglia.

Come voluto evidenziare in numerose occasioni dalla stessa Valentina, quella del trucco non deve essere una direzione obbligata imposta da convenzioni sociali di sorta quanto piuttosto una pura e semplice scelta di natura personale. Tale posizione, condivisa a più riprese nel corso degli ultimi anni, ha portato Valentina Ferragni a diventare una sorta di portavoce di questo nuovo modo di pensare e di essere, seguito di recente non solo da numerose altre star del mondo dello spettacolo ma anche in diversi importanti concorsi di bellezza.

Nonostante tutto questo, non sono mancati come anticipato poco sopra i cosiddetti hater. Alcune persone non hanno infatti mancato di far sentire la propria voce per scagliarsi contro la Ferragni. Un vergognoso bodyshaming dal quale la diretta interessata è riuscita a difendersi grazie anche al solito sostegno della propria nutrita schiera di fan.

Valentina Ferragni: il look alla prima di The Ferragnez 2

Nel corso dell’ultima settimana si è tenuta a Milano la prima dell’attesa seconda stagione di The Ferragnez, serie tv incentrata su Chiara Ferragni e su Fedez disponibile sulla piattaforma streaming di Amazon Prime Video. L’esclusiva ha avuto luogo per la precisione all’Arco della Pace, un’occasione che ha spinto i due protagonisti a portare con sé tutte le persone a loro più care e vicine.

Logico, di conseguenza, che all’importante evento fosse presente anche Valentina Ferragni, che ha quasi rubato la scena alla sorella: prima di presentarsi alla prima, Valentina ha condiviso un breve video sui social per scegliere l’outfit più adeguato anche in base ai consigli dei fan, per poi mostrarsi la sera con un meraviglioso abito rosso fuoco firmato Alexandre Vauthier.