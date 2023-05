Barbara D’Urso dice addio a Mediaset? La fine di un’era | L’indiscrezione

Dopo l’addio di Fabio Fazio a Rai, anche la famosa conduttrice Barbara D’Urso potrebbe salutare per sempre Mediaset verso un progetto completamente nuovo.

Negli ultimi giorni la televisione ha visto una importante rivoluzione: Fabio Fazio, storico conduttore Rai, ha lasciato per sempre il palinsesto per abbracciare una nuova avventura in Discovery, sul canale 9. Il presentatore è noto soprattutto per il programma Che tempo che fa e lavorava in Rai ormai da quarant’anni.

Ma i cambiamenti nel mondo televisivo non si fermerebbero qui. Anche un’altra famosissima figura potrebbe presto andare incontro a una grande novità. Si vocifera, infatti, che anche Barbara D’Urso starebbe valutando un cambio di rotta nella sua carriera, che potrebbe portarla a lasciare Mediaset per sempre.

La conduttrice lavora in Mediaset da tantissimi anni, dove ha condotto a tantissimi show, primo fra tutti Pomeriggio 5. Ma perché si pensa che potrebbe lasciare presto questo ruolo? L’indiscrezione è stata lanciata da TvBlog, che sostiene che la presentatrice abbia rifiutato il rinnovo del contratto per provare qualcosa di diverso.

Barbara D’Urso sbarca su Netflix?

Come sostiene TvBlog, Barbara D’Urso avrebbe deciso di rifiutare il contratto dalla durata di due anni che Mediaset le aveva proposto: “Si è chiusa l’era di Fabio Fazio in Rai e sta per chiudersi un’altra era, quella di Barbara D’Urso a Mediaset […] Entrambi, secondo indiscrezioni di grosso peso, avrebbero ricevuto un’offerta di rinnovo dalle rispettive aziende, ma in entrambi i casi la cosa non ha avuto esito positivo“.

All’inizio, si pensava che Barbarella avesse detto addio a Mediaset per entrare in Rai, quasi per bilanciare l’uscita del collega. Si diceva, infatti, che sarebbe andata a lavorare a Ballando con le stelle, storico talent condotto dal 2005 da Milly Carlucci, dove diversi personaggi famosi, in coppia con dei ballerini professionisti, si sfidano a passo di danza.

La verità, però, sarebbe un’altra. Come sostenuto sempre da TvBlog, la showgirl si starebbe preparando a iniziare una nuova avventura non più nella televisione tradizionale, ma su una piattaforma streaming: “Per Barbara D’Urso si potrebbero aprire le porte di quelle che ora sono chiamate piattaforme […] Addio, dunque, di Barbara D’Urso alla televisione generalista?“.

Per ora non si hanno notizie certe, ma si vocifera che la storica presentatrice potrebbe presto approdare su Netflix per condurre la versione italiana di Love Never Lies. Al momento non c’è nulla di sicuro, ma se così fosse sarebbe di gran lunga uno dei cambiamenti più epocali per il mondo della tv.