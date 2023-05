Fabio Fazio dice addio alla Rai dopo 40 anni: ecco perchè

Fabio Fazio dice addio alla Rai dopo 40 anni di onorato servizio, il suo operato non soddisferebbe più i “nuovi capoccia” della politica, motivo per cui il suo ruolo è ormai scomodo. Poco male, Fazio avrebbe già ottenuto una nuova proposta di lavoro, scopriamo insieme i dettagli.

Dopo 40 anni di lavoro, Fabio Fazio dice addio alla Rai per sempre. È una notizia che ha scioccato tutti i suoi fan, in quanto Che tempo che fa, ha sempre avuto il suo volto da che abbiamo memoria, e quel programma senza Fazio, parafrasando la minaccia dei bravi verso Don Abbondio, “non s’ha da fare”.

Eppure, per quanto i fan si siano lamentati, il nuovo governo non starebbe apportando modifiche soltanto nella routine della vita dei cittadini, ma perfino nella televisione. Non solo Fabio Fazio starebbe andando a ritirare la sua liquidazione, altri come lui lo seguiranno a breve. Capiamo di più cosa sta succedendo in casa Rai.

Che tempo che fa, ideato e condotto da Fabio Fazio

Che tempo che fa è il programma ideato e condotto da Fabio Fazio, approdato sulla Rai nel 2003. Inizialmente il programma era stato creato per competere con Striscia la notizia, in seguito, visto lo scarso risultato cambiò totalmente veste, diventando il variety talk show che tutti conosciamo. Con l’aiuto di Luciana Littizzetto, il conduttore riesce a toccare diversi argomenti all’interno del suo programma con la classica ironia che contraddistingue la comica.

Fabio Fazio a Che tempo che fa ha ospitato tantissimi personaggi famosi illustri, garantendosi sempre uno share molto alto. Per anni il suo programma è stato considerato la punta di diamante della Rai, grazie anche alla vastità di argomenti che vengono trattati in ogni puntata.

Fabio Fazio dice addio?

Da recenti rumors, pare che Fabio Fazio si stia preparando a dire addio alla Rai dopo 40 anni di onorato servizio? Non ci sarebbe ancora nulla di certo, ma la voce che lo vedrebbe abbandonare Che tempo che fa si farebbe ogni giorno più insistente. Da quello che si è capito, il contratto del noto conduttore sarebbe prossimo alla scadenza e per il momento nessuno gli avrebbe fatto una proposta di rinnovo.

Il suo manager, Beppe Caschetto, starebbe spronando Fazio a lasciare la Rai per Discovery, dove avrebbe più libertà “di movimento”, come quando convinse Crozza a spostarsi su La 7, dove lavora attualmente. Questa scelta della Rai di perdere Fazio dipenderebbe dal nuovo governo, il quale non approverebbe di Che tempo che fa la parte politica del programma. Oltre a Fazio rischierebbero la poltrona anche altri personaggi scomodi al governo Meloni, come per esempio Flavio Insinna, Amadeus, Serena Bortone e altri ancora.