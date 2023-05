“Prove di matrimonio”: Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga fanno sognare tutti [FOTO]

L’attrice Rosalinda Cannavò ha pubblicato una foto sui social con il compagno Andrea Zenga che ha fatto impazzire i fan: eccola.

Poche ore fa la bella Rosalinda Cannavò ha postato su Instagram una foto in compagnia del fidanzato Andrea Zenga ha ha subito ottenuto migliaia di like e commenti da parte dei follower. L’attrice, infatti, è molto popolare sui social e solo su IG ha oltre 600mila follower. Qui si diverte quasi ogni giorno a pubblicare contenuti sulla sua vita professionale e privata.

Un personaggio spesso presente in questi contenuti è il compagno. Anche lui è un influencer e sul suo profilo vanta oltre 500mila fan. La coppia sta insieme da alcuni anni e si sono conosciuti grazie a uno dei programmi più famosi di Mediaset: il Grande Fratello Vip. La quinta edizione fu vinta da Tommaso Zorzi, ma i due vipponi hanno trovato l’amore.

Dalla partecipazione al reality, l’artista usa entrambi i nomi con cui è nota: “Rosalinda Cannavò”, infatti, è il suo vero nome, ma da diverso tempo ha acquisito anche Adua del Vesco come pseudonimo e con questo si è registrata sui social.

Una delle ultime foto che ha pubblicato insieme al fidanzato ha commosso i fan e c’è chi ha addirittura parlato di matrimonio: ma come stanno davvero le cose?

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga si sposano? La foto.

Poco tempo fa Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga hanno partecipato a una serata alla Scala di Milano dedicata alla Fondazione Ronald McDonald’s, che da anni si occupa di raccogliere fondi per aiutare le famiglie disagiate o i bambini costretti in ospedale. La coppia si è presentata bella e felice come sempre e si è dichiarata molto fiera dell’iniziativa.

“Una squadra con un cuore grande la cui raccolta fondi permetterà di costruire una nuova Casa Ronald a Milano, per dare un posto sicuro e protetto alle famiglie fuori sede dei bambini malati in cura presso due Ospedali d’eccellenza a Milano. Grazie per quello che fate . Vi sosterremo” ha scritto l’attrice.

Ai fan è piaciuto parecchio il post e, dato che entrambi i personaggi indossavano abiti molto eleganti, qualcuno dei follower ha azzardato un commento particolare: “Prove di matrimonio“. Per ora non si sa se la coppia abbia davvero intenzione di convolare a nozze, ma certamente sarebbe una bella notizia. Noi di certo continueremo a seguirli e a sostenerli con piacere.