“Qualcuno ha fatto la spia”: Barbara D’Urso sconvolta in diretta | Accuse terribili

Una tremenda confessione di un Gieffino lascia sconvolta la D’Urso, che chiede lumi e dettagli sull’accaduto durante Pomeriggio 5

E’ di poche ore fa la dichiarazione che un ex-concorrente del GF Vip ha fatto nel corso del programma pomeridiano di Canale 5 condotto da barbara D’Urso, Pomeriggio 5.

Il personaggio ha tirato nuovamente in ballo una vicenda che lo ha riguardato immediatamente dopo l’uscita dalla casa e che ha turbato il pubblico per via di un “tradimento” presunto ai danni della sua partner ufficiale.

Ciò che aveva iniziato pertanto all’interno della casa nell’edizione in cui era concorrente, sembrerebbe essere andato in fumo poco dopo la sua dipartita dal programma, facendosi cogliere in flagrante dai paparazzi di un settimanale di gossip che lo hanno immortalato in atteggiamenti intimi con un’altra donna.

E oggi il vaso di pandora viene nuovamente scoperchiato su sollecitazione della conduttrice Barbara D’Urso che nel corso di una recente puntata di Pomeriggio 5 ha riaperto il caso.

La dinamica dei fatti

Sembrerebbe che il protagonista della vicenda, come accennato, si sia fatto beccare nel corso di una cena intima in un ristorante giapponese, mentre copriva di baci appassionati una nuova fiamma, quando ancora si dichiarava impegnato con una concorrente dell’edizione del GF Vip cui aveva partecipato.

Stiamo parlando della storia nata tra Marco Bellavia e Pamela Prati, che ai tempi fece molto discutere e lo scoop del tradimento ha alimentato il gossip fino a re-infiammarlo ai giorni nostri.

“Qualcuno ha fatto la spia”

L’intesa che nella casa del Grande Fratello Vip aveva unito Marco Bellavia e Pamela Prati sembra essere svanita anche a causa degli scatti che hanno immortalato lo storico conduttore di Bim Bum Bam mentre si baciava con Sheila Capriolo.

“Ho avuto una storia con Marco tantissimi anni fa e lui potrebbe assolutamente confermarlo“, ha dichiarato la Capriolo intervenuta in studio da Barbara d’Urso. Quindi prosegue: “Ci siamo ritrovati a cena dopo quindici anni che non ci si vedeva e lui mi ha baciata due volte, le due volte che mi sono alzata per andare in bagno“. La showgirl ha inoltre preso le distanze dalle dichiarazioni con cui Marco aveva cercato di giustificarsi proprio di fronte a Pamela Prati, quando aveva dichiarato di aver dovuto fare i conti “con qualche sorcio uscito dal tombino“, che a quanto pare può aver spifferato l’uscita in concomitanza con il suo ritorno in televisione. Che non sia stata proprio Sheila a far la soffiata per organizzare il gossip e montare ad arte un momento di ricca visibilità? Gli opinionisti di Pomeriggio 5 hanno cercato di stuzzicarla nel corso della puntata per afferrare qualche ulteriore rivelazione, ma niente di fatto.