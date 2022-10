Pomeriggio 5, Barbara D’Urso gelata dall’ospite: “Stai dicendo cose di una gravità assurda”

Una stagione televisiva, quella attuale che comprende il 2022/2023 che si sta rivelando sempre più col botto. E ora, dopo l’inizio letteralmente esplosivo del Grande Fratello Vip, è stata la volta del contenitore pomeridiano capitanato da Barbara D’Urso, Carmelita da subito raggelata… Ma che cosa è successo esattamente?

Pomeriggio 5, altro inizio scoppiettante che inaugura la stagione televisiva 2022/2023, la mitica e bellissima Barbara, viene da subito letteralmente raggelata da un’ospite particolare… I telespettatori, assai numerosi, sono rimasti letteralmente basiti.

Con l’arrivo dell’autunno è tornato anche l’ appuntamento quotidiano su Canale 5 del rotocalco pomeridiano condotto da Barbara d’Urso. E quando nella prima parte del programma ha intervistato un uomo, che ha avuto modo di conoscere bene la ragazza scomparsa Marzia Capezzuti, si è scatenato un vero e proprio caos. E lei è stata – a un certo punto- clamorosamente raggelata.

La rivelazione che ha raggelato Carmelita

In pratica questo ospite ha fatto clamorose rivelazioni in diretta su tutta questa faccenda, lasciando letteralmente basita la conduttrice, tra le più amate dagli italiani anche in nome della sua sempre più fulgida bellezza. Ma che cosa le avrà mai detto? In pratica dichiarato che il fratello della ragazza scomparsa la picchiasse perché doveva prostituirsi: “Questa ragazza era segregata in casa…Il fratello picchiava Marzia, che si doveva prostituire…La picchiavano per i soldi…Fratello e sorella…”. Si tratta- chiaramente- di dichiarazioni fortissime che hanno fatto calare il gelo in studio così come nelle vene di Carmelita che è letteralmente sbiancata in volto.

La ragazza segregata e picchiata dal fratello

La conduttrice di Pomeriggio 5 è poi intervenuta, non facendo alcun mistero di essere rimasta davvero sconvolta nell’ascoltare questa clamorosa confessione. Queste le sue parole: “A parte il fatto Paolo che stai dicendo cose di una gravità assurda…Orribili…Ovviamente ti prendi tutte le responsabilità di ciò che stai dicendo…Io non ci posso credere…”.

La presentatrice partenopea ha subito dopo chiesto nuovamente all’ospite se davvero ha visto questa ragazza picchiata dal fratello. E quest’ultimo ha confermato senza pensarci nemmeno un solo istante ciò che aveva già detto poco prima dicendo: “Si, la picchiava il fratello…E sono intervenuto…Un giorno è poi scappata di casa e l’hanno ripresa alla stazione e l’hanno picchiata lì…Poi l’hanno segregata…”

Una volta che Barbara d’Urso ha finito di intervistare l’uomo, si è rivolta al pubblico a casa, dicendo chiaramente di essere davvero in difficoltà a proseguire la puntata perché ciò che ha appena ascoltato è stato- a dir poco- tremendo: “E’ stato un pomeriggio un po’ forte per me, diciamo…Devo riprendermi…Non mi aspettavo onestamente tutte queste cose, sperando non siano vere…”., ha dichiarato la donna con il viso stravolto e lo sguardo smarrito.

Successivamente ha chiesto scusa ai suoi altri gentili ospiti dal momento che- purtroppo- il tempo da dedicare loro non era più molto. Queste le sue esatte parole: ” Chiedo scusa ai miei ospiti… Non so se avete ascoltato la diretta che ho fatto prima… Io sono ancora scioccata… Non so se crederci…”