Bird Box: il teaser trailer dello spin-off Netflix

A distanza da ben 5 anni dal film con protagonista Sandra Bullock, Netflix rilascia il teaser dello spin-off, prossimamente sulla piattaforma. Ecco data di uscita e trama.

Bird Box è stato sicuramente il film horror più di successo della piattaforma streaming Netflix che, grazie alla performance magistrale di una splendida Sandra Bullock, era riuscita ad accaparrarsi ben 89 milioni di visualizzazioni, confermandosi il secondo film originale più visto di sempre all’interno del catalogo. Per questo motivo, la piattaforma qualche giorno fa ha rilasciato in anteprima la notizia dello spin-off del film, intitolato Bird Box- Barcellona, tramite la condivisione del teaser del film.

Resta da vedere però in che modo Netflix sarà intenzionata a svilupparne la storia poiché la trama del film originale era una storia basata sul romanzo di Josh Malerman, La morte avrà i tuoi occhi , ambientato in un futuro post apocalittico in cui i sopravvissuti di un pianeta ormai alla deriva, dovranno evitare di incrociare un’entità che assume la forma delle loro peggiori paure e li uccide.

Nella speranza di trovare un rifugio sicuro, una donna e i suoi bambini, dovranno attraversare la natura selvaggia con gli occhi bendati per evitare di incontrare lo sguardo con le entità.

Bird Box Barcellona. I primi dettagli dello spin-off

Il primo film con Sandra Bullock come protagonista, trasportava così tanto lo spettatore all’interno del film da farlo rimanere incantato e assuefatto. La storia trasportava quest’atmosfera post-apocalittica incalzando con la sfumatura orrorifica del film.

Un successone per la piattaforma streaming Netflix che da Bird Box ora ne farà uscire uno spin-off spagnolo intitolato Bird Box- Barcellona, che sarà disponibile dal 14 giugno 2023 all’interno del catalogo online. Come suggerisce il titolo, la pellicola mostrerà la storia parallela a quella americana di Malorie, la protagonista del primo film, seguendo nuovi personaggi e rivelando cosa invece succedeva in Europa durante i primi momenti dell’apocalisse. All’interno del film, Bird Box Barcellona seguirà la storia di Sebastian e di sua figlia Anna nella loro lotta alla sopravvivenza mentre formano alcune alleanze con altri sopravvissuti, cercando di trovare una soluzione e una via di scampo mentre altri pericoli oltre alle creature misteriose che inducono al suicidio, si profilano davanti ai loro occhi.

Il film è diretto da Susanne Bier mentre la sceneggiatura è stata affidata a Josh Malerman. Scritto e diretto da Alex e David Pastor, nel cast sono presenti gli attori Mario Casas, Georgina Campbell, Diego Calva, Alejandra Howard, Naila Schuberth, Patrick Criado, Celia Freijero e Lola Duenas.