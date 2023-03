Milly Carlucci “scarica” Selvaggia Lucarelli da Ballando | Finalmente vuota il sacco

Ad un paio di mesi di distanza dalla fine di “Ballando con le Stelle”, Milly Carlucci prende posizione e rilascia dichiarazioni sulla Lucarelli.

Il dance show “Ballando con le Stelle” quest’anno è stato più che mai al centro dei dibattiti social, sia per le performance dei concorrenti, costellate da vari imprevisti e colpi di scena (si pensi agli infortuni di Gabriel Garko e della Costamagna, poi aggiudicatosi l’ambito titolo di vincitrice), sia per le consuete critiche e polemiche alimentate dai giudici, in primis dalla nota contestatrice Selvaggia Lucarelli.

Al centro dell’acceso dibattito, in particolare, la partecipazione al programma del compagno della Lucarelli – Lorenzo Biagiarelli – contestato per il conflitto d’interesse con la giudice.

A onor del vero, il food blogger ha dimostrato nel corso delle puntate un’indiscutibile predisposizione per l’arte coreutica, cimentandosi in esibizioni di livello a volte contenenti difficoltà tecniche sicuramente di rilievo per un neofita della disciplina.

Ed è proprio su questo aspetto che la Lucarelli ha sollevato una critica ai colleghi della giuria, accusandoli di discriminare Lorenzo nelle valutazioni, in quanto suo compagno, ma oggettivamente meritevole, fino a culminare in una presa di posizione netta nei confronti del regolamento della trasmissione che ha decretato vincitrice una coppia ripescata all’ultima puntata.

Piovono critiche sul programma

Nello specifico, la blogger ha messo in dubbio la vittoria della giornalista Luisella Costamagna rientrata in corner dopo un lungo periodo di stop, causato da un brutto infortunio, commentando la finale con un post sui social: “E’ tutto un Costamagna, magna“.

La critica ha riguardato la correttezza del sistema di voto che ha decretato la vittoria, che non ha convinto fino in fondo neanche gli spettatori tanto che anche il Codacons si è mosso, presentando un’istanza e invitando la Rai a fare totale chiarezza sulla questione. Proprio il voto social dei telespettatori è al centro della polemica, tanto da far esporre la diplomaticissima Milly Carlucci in corso di puntata, tenendoci a specificare l’utilizzo di una task force dedicata alla verifica della veridicità dei like espressi dagli utenti.

Milly ribatte le critiche ricevute dalla Lucarelli

La conduttrice ora, a distanza di mesi, si è pronunciata sul rapporto con la Lucarelli difendendo la scelta autoriale del cast di giudici di Ballando nella sua consueta modalità, fatta di compostezza e diplomazia. Non si è pertanto sbilanciata sui comportamenti della blogger che sono stati sicuramente “scomodi” per la produzione del programma. Basti ricordare l’eliminazione di Montesano, causata proprio da una rivelazione della Lucarelli sui social in cui, al termine di una puntata, evidenziava l’utilizzo da porte dell’artista di una t-shirt allusiva a rimandi politici.

Milly ha pertanto ribadito la sua posizione prendendo le distanze dalle polemiche: “Siamo persone adulte che lavorano assieme e che possono essere d’accordo così come non esserlo su alcune cose, ma questo è indipendente dalla stima reciproca.[…] Ancora non sto lavorando sulla nuova edizione di Ballando con le stelle ma posso dire che non ci sono inimicizie nei confronti di nessuno“.