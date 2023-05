La Sirenetta, arriva la bambola con le fattezze di Halle Bailey

In vista del nuovissimo live action della Sirenetta, Disney ha lanciato una bambola con le fattezze dell’attrice Halle Bailey.

Il 24 maggio uscirà al cinema La sirenetta, live action del classico Disney del 1989. Già dall’annuncio del progetto, il film ha ottenuto diverse critiche negative, soprattutto da fan che non ritenevano Halle Bailey la scelta giusta per interpretare la protagonista. La giovane attrice ha dichiarato che si aspettava commenti simili.

La produzione del film è stata molto difficile e l’artista ha raccontato che, in particolare, molte scene sono state fisicamente faticose e le capitava di rimanere in acqua anche per più di dieci ore al giorno. Nonostante tutto, è ben soddisfatta del film e del suo lavoro e non vede l’ora di mostrare al pubblico la sua versione di Ariel, che, come spiegato da lei stessa, verrà esplorata e sviluppata di più rispetto al vecchio film d’animazione, avvicinandosi di più al personaggio della fiaba originale di Andersen.

In vista dell’uscita al cinema, Disney ha proposto una bambola di Ariel nuova, che riprende l’aspetto di Halle Bailey. Si tratta di una mossa di marketing classica, che la casa di produzione ha sempre fatto anche con i live action. Anche se La Sirenetta non è ancora uscito, la bambola è già in vendita su tutti gli store online Disney e sta attirando grande curiosità.

La Sirenetta, ecco la nuova bambola di Halle Bailey

Per festeggiare l’uscita della Sirenetta, Disney ha lanciato alcune bambole di Ariel che non riprenderanno l’aspetto classico della protagonista del cartone animato, ma quelle di Halle Bailey. La bambola può cantare ed è disponibile con due cambi look: da sirenetta, appunto, con la coda, e da umana, con l’abito azzurro che indossa all’appuntamento con il principe Eric.

Questa si tratta della proposta basic, che continuerà a essere venduta anche in futuro. Disney, però, come riportato da ComicBook, ha lanciato anche una versione a edizione limitata, che sarà disponibile ancora per poco. In questo caso, Ariel presenta i capelli più lunghi e fluenti e ha braccia e gambe snodabili. La versione sarà venduta fino a esaurimento scorte: circa 5200 pezzi.

Non solo Ariel, ma Disney ha dedicato al nuovo film anche un’intera collezione. Anche Mattel si è ispirata al nuovo live action e ha pronta la sua proposta, che non include solo la bambola della protagonista, ma anche del re Tritone e di tutte le sorelle sirenette. Tutte queste idee hanno colpito molto i bambini, ma anche collezionisti ed esperti di tutte le età.