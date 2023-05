Violet McGraw, dopo Megan sarà in A Wonderful Way With Dragons

La giovanissima attrice Viole McGraw è pronta a iniziare un nuovo progetto dopo M3GAN: ha appena firmato per il film indipendente A Wonderful Way With Dragons.

Questo ultimo anno è stato molto importante a livello professionale per Violet McGraw: l’attrice a gennaio è diventata famosissima in tutto il mondo con Megan (noto come M3GAN). Si tratta di un horror prodotto da Blumhouse, che parla di un legame d’amicizia inquietante tra una bambina e un cyborg progettato dalla zia per proteggerla.

Megan, questo è il nome dal robot con le sembianze di una bambola, presto perde il controllo, prendendo fin troppo seriamente la missione per cui è stata creata e stringe una relazione contorta con la sua padroncina. Il film ha avuto un successo enorme in tutto il mondo e presto verrà anche prodotto un sequel.

Le protagoniste sono giovanissime: qui Amie Donald ha interpretato Megan, mentre Violet McGraw la piccola Cady James, che all’inizio della storia viene adottata dalla zia Gemma (Allison Williams) dopo la morte dei genitori. Per la piccola attrice il mondo del cinema continua: ha già firmato per un nuovo film.

Violet McGraw, trama e cast di A Wonderful Way With Dragons

Violet McGraw, che in M3GAN ha interpretato Cady, ha appena firmato per un nuovo progetto: il film indipendente A Wonderful Way With Dragons. Anche questa pellicola conterrà aspetti dark: parla di sei bambini che vivono in un’isola dopo che una pandemia ha distrutto il mondo. Oltre a loro, c’è anche un settimo bambino, forse immaginario, che guida il gruppo e presto spinge i vari personaggi a mettersi l’uno contro l’altro.

Le riprese di A Wonderful Way With Dragons inizieranno a luglio a New York, sotto la regia di Delfine Paolini, che dirigerà un lungometraggio per la prima volta. “Ho scritto questa sceneggiatura all’inizio della pandemia, quando la fragilità della società era diventata dolorosamente evidente. Volevo esplorare ciò che tiene unita una società”, ha dichiarato la regista, come riportato da Deadline.

Il cast, oltre a Violet McGraw, comprende altri attori giovanissimi, alcuni dei quali hanno già avuto esperienze nel mondo dello spettacolo. Ci saranno Ben Ahlers (The Gilded Age), Miguel Angel Garcia (Il grande gioco), Taylor Geare (Inception), Donnie Masihi (This Is Us), Ian Foreman (Let the Right One In) e Theodore Dalton. Quest’ultimo non ha esperienze come attore, ma è un modello noto soprattutto per le sue collaborazioni con Ralph Lauren.