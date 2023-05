La Sirenetta: Il regista del film ricorda la spettacolare audizione di Halle Bailey

Nonostante la reticenza di molti nel vederla nel ruolo di protagonista, Halle Bailey ha convinto da subito Rob Marshall, il regista del film, incantandolo con la sua voce da sirena. In un intervista il regista parla della sua audizione. Ecco cosa ha detto.

Presto arriverà nelle sale e sulla piattaforma streaming di Disney+ il nuovo film, remake live action del classico animato, La Sirenetta, film tanto atteso non solo per tutte le polemiche che ne sono nate attorno ma anche per l’hype nutrito da questa generazione che è cresciuta cantando In fondo al Mar.

Il film è atteso nelle sale verso la fine di maggio e questo vale anche per le sale italiane che introdurranno ufficialmente la giovane attrice protagonista, Halle Bailey nel ruolo di Ariel, la figlia del Re Tritone, intenzionata di andare a vivere sulla terra ferma per approfondire la sua curiosità per il mondo terrestre e che per farlo ricorrerà all’aiuto della strega del mare, Ursula interpretata da Melissa McCarthy: Ursula, in cambio della sua voce, concede ad Ariel un bel paio di gambe con il benestare della ragazza. Quello che però la giovane sirena non sa è che non si dovrebbe mai stipulare un patto con la strega.

In un’intervista recente, il regista del film Rob Marshall, ha ricordato l’audizione dell’attrice per il ruolo di Ariel e ha svelato quali sono state le sue impressioni dal primo momento.

L’intervista a Rob Marshall. Cosa pensa il regista di Halle Bailey?

Halle Bailey è stata la primissima attrice a esibirsi nelle audizioni del film per il ruolo di Ariel. Sin da subito ha rubato la scena e il cuore del regista che, stando alle sue dichiarazioni in un’intervista , l’ha definita “mozzafiato”.

La Sirenetta, basato sul classico del 1989, avrà come nel film d’animazione moltissime scene di cantanto piuttosto che parlato e l’attrice avrebbe conquistato il registra proprio grazie alle sue doti canore. Ai microfoni di British Vogue Rob Marshall ha ricordato il provino dell’attrice: “Il produttore John DeLuca e io stavamo guardando la perforance di Bailey ai Grammy 2019. Così gli ho chiesto: ‘John Chi è? Sembra un angelo’. Halle è bellissima ma ha anche una sensibilità ultraterrena ed è un dettaglio molto importante per un personaggio come Ariel, una sirena adolescente che deve avere questa combinazione di forza, passione e coraggio oltrea ad una sorta di ingenuità e innocenza. E’ stata la primissima attrice che abbiamo visto per il ruolo. E’ entrata e ha cantato Parte del tuo mondo.”

“Mi ha commosso. Non potevo credere alla profondità, alla verità, alla semplicità e passione che ha aggiunto alla canzone, è stato così commovente”.