La Sirenetta: conosciamo il principe Eric del live action

In attesa dell’arrivo nelle sale del remake de La sirenetta, conosciamo Jonah Hauer-King che interpreterà il Principe Eric

L’attesa nei confronti dell’uscita del remake del celebre film di animazione Disney – La Sirenetta – è costellata di curiosità sia per quanto riguarda il cast che la revisione cui verrà sottoposto dopo il successo ottenuto nel 1989.

Per chi in quegli anni ha potuto assistere al clamoroso riscontro di pubblico, sia adulto che non, della pellicola, è facile riportare alla memoria non solo la celebre trama dello scrittore danese Hans Christian Andersen, pubblicata per la prima volta nel 1837, ma anche la colonna sonora.

Brani come “In fondo al mar” o “Come vorrei” hanno fatto da colonna sonora non solo all’amatissimo film, ma anche all’infanzia di tanti bambini che in quegli anni hanno vissuto in prima persona tutto il successo de La Sirenetta.

La riproposizione del film in chiave moderna non poteva quindi che poggiarsi su un cast d’eccezione. Dal regista Rob Marshall, noto a Brodway come coreografo prima e poi come regista con produzioni del calibro di Chicago e Nine alla scelta di riproporre una colonna sonora in un mix delle canzoni originali del film animato di Alan Menken e Howard Ashman, insieme a nuove canzoni di Menken (musica) e Lin-Manuel Miranda (testi).

Chi vestirà i panni del principe Eric?

Della protagonista si è già parlato, quando le anticipazioni del film, previsto in sala per maggio, hanno svelato una Ariel dalla pelle mulatta interpretata da Halle Bailey, una cantante del duo hip-hop “Chloe x Halle”, che come attrice ha all’attivo ruoli in L’ultima vacanza (2006) e Joyful Noise – Armonie del cuore (2012) e nella serie tv Grown-ish.

Il ruolo del principe invece è andato a Jonah Hauer-King, attore britannico naturalizzato statunitense cimentatosi sia al cinema che in tv, ma che sicuramente nel film La Sirenetta vedrà un’impennata di notorietà.

Nuova vita e personalità al ruolo

L’attore, intervistato sulla sua versione del principe Eric ha dichiarato: “L’’obiettivo era cercare di onorare e rispettare il film che amavamo 30 anni fa e portare tutto ciò di cui ci siamo innamorati in primo luogo, cercando anche di dargli una nuova vita. […] Penso che fosse vero per il principe Eric. Cercare di capire chi è e provare a portargli un po’ di quadridimensionalità è stata la sfida“.

In questo modo Jonah punta l’attenzione sul personaggio, ma anche sull’intenzione di volergli offrire un connotato che, nel rispetto della versione originale, risulti inedito e sfaccettato. Tutti pronti quindi per accogliere il live-action de La sirenetta e chissà che anche stavolta la Disney non riesca a replicare il boom di incassi collezionato ai tempi.