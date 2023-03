La Sirenetta, Josh Gad contro gli attacchi razzisti a Halle Bailey: “Patetici”

L’attore e doppiatore in difesa dell’attrice che interpreta Ariel nel live-action de La Sirenetta.

Josh Gad si è scagliato contro gli attacchi razzisti rivolti nell’ultimo periodo ad Halle Bailey.

Il prossimo 24 maggio arriverà in tutti i cinema italiani l’atteso live-action de La Sirenetta. Il film, diretto dal regista Rob Marshall, è andato però come noto incontro, nel corso dei mesi di avvicinamento alla sua uscita, a pesantissime e allo stesso tempo ingiustificate critiche per via del colore della pelle dell’attrice scelta per interpretare la protagonista, ovvero Halle Bailey.

Josh Gad in difesa di Halle Bailey contro i commenti razzisti

Halle Bailey, attrice che interpreta Ariel in questo nuovissimo live-action Disney, è stata criticata aspramente sul web semplicemente per il colore della propria pelle. Ad esprimersi apertamente in difesa della Bailey e del remake Disney è stato Josh Gad, attore che ha recitato invece nel live-action de La bella e la bestia del 2017.

Gad, tramite il proprio profilo Twitter, ha pubblicato un post con la seguente didascalia: “Immagino dobbiate essere davvero falliti e patetici se la principale preoccupazione della vostra vita è il colore della pelle…di una finta sirena che canta“.

Josh Gad ha pubblicato questo commento in risposta ad un tweet che aveva evidenziato il grande clamore che era stato provocato dal primo trailer de La Sirenetta: il relativo video su YouTube ha ottenuto sì un enorme numero di visualizzazioni ma anche circa tre milioni di non mi piace. Reazioni negative che secondo Gad sarebbero dovute per la maggior parte proprio alla scelta di Bailey per il ruolo di Ariel.

Imagine being so broken and pathetic in life that your chief concern is the skin color of… a make-believe singing mermaid. https://t.co/7F6F8LT2b9 — Josh Gad (@joshgad) March 16, 2023

Josh Gad e il mondo Disney

Quella di Josh Gad è una personalità ben nota tra i fan della Disney. L’attore statunitense ha infatti interpretato ne La bella e le bestia del 2017 diretto da Bill Condon il personaggio di Le Tont, il primo dichiaratamente omosessuale della Disney e spalla di Gaston.

In più, Gad è famoso per essere il doppiatore del pupazzo di neve Olaf in Frozen – Il regno di ghiaccio e in Frozen II – Il segreto di Arendelle oltre che in altri corti incentrati specificamente sull’amatissimo personaggio.

La Sirenetta tra due mesi nei cinema

All’uscita de La Sirenetta mancano ormai poco più di due mesi. Il film, ultimo per ora dei tantissimi remake di classici Disney arrivati negli ultimi anni, conta sulla regia di Rob Marshall. Si tratta del regista del musical Chicago e di Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare. In più, dopo il quarto capitolo del franchise dei pirati Marshall ha diretto due musical come Into The Woods e Il ritorno di Mary Poppins.

Il cast, oltre ad Halle Bailey nei panni di Ariel, è composto anche da Jonah Hauer-King e da Javier Bardem nelle parti rispettivamente del Principe Eric e di Re Tritone. Ursula è invece interpretata da Melissa McCarthy.