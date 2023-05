Giovanni Scardina parla delle condizioni del fratello dopo l’emorragia cerebrale

Giovanni Scardina rivela le condizioni di suo fratello Daniele, dopo l’emorragia cerebrale che l’ha colpito. Ecco come sta oggi dopo l’intervento d’urgenza che ha dovuto subire. Sono parole piene di commozione quelle rilasciate sul profilo social del fratello del pugile italiano.

Daniele Scardina ha scioccato tutti i suoi fan e gli appassionati del pugilato in genere italiano, dopo la comunicazione dell’emorragia cerebrale che l’ha colpito più di due mesi fa. Con delle parole molto strazianti, suo fratello Giovanni ha rivelato quali sono le reali condizioni del pugile dopo l’operazione d’urgenza a cui è stato sottoposto.

Per chi non lo conoscesse, l’ex compagno di Diletta Leotta, Daniele Scardina, soprannominato, King Toretto, è un pugile professionista della categoria dei pesi supermedi, nato a Rozzano nel 1992. Ha iniziato la sua carriera nel pugilato fin da giovanissimo e da lì non si è più fermato, vincendo diversi titoli nella sua categoria. Il pugile ha anche partecipato a Ballando con le stelle, classificandosi quarto nella competizione finale.

Cos’è successo a Daniele Scardina?

La forza di volontà non è mai mancata al pugile italiano, il quale si è guadagnato il suo soprannome per un motivo, come il suo alter ego di Fast and Furious, Dominic Toretto (Vin Diesel), per loro andare avanti nei loro obbiettivi e non arrendersi mai è un mantra di vita. Scardina si è sempre impegnato nella sua carriera, portando a casa diverse soddisfazioni. Purtroppo il 28 febbraio 2023, mentre stava effettuando un allenamento in palestra, ha avvertito un forte malore che l’ha portato ad essere operato d’urgenza all’Humanitas di Rozzano, per un’emorragia cerebrale.

Nonostante l’intervento dei medici sia stato repentino, Daniele Scardina è stato messo in coma farmacologico per superare la fase post intervento. La sua famiglia si è stretta nel più totale riserbo, per proteggere la privacy del loro congiunto, il quale come si leggeva nel bollettino medico, la situazione si era rivelata grave fin dall’inizio, ma i medici erano apparsi fiduciosi dopo l’operazione.

Come sta oggi Daniele Scardina?

Il fratello di Daniele Scardina, Giovanni Scardina, in occasione del suo compleanno ha rivelato le condizioni di suo fratello dopo i quasi tre mesi di ricovero in ospedale. Due settimane fa, sempre il fratello aveva informato i fans, che il pugile era finalmente stato dimesso, la strada sarebbe stata sicuramente lunga per la fisioterapia, ma che Daniele Scardina aveva già vinto il suo match più importante: “Oggi chiudiamo un capitolo della nostra vita e salutiamo l’istituto clinico Humanitas, la nostra casa in questi due mesi…”.

Con un toccante post social Giovanni Scardina ha pubblicato la prima foto di suo fratello dopo l’uscita dall’ospedale, allegando una didascalia molto toccante: “Ecco non potevo ricevere Regalo più bello 😍😍😍 Tenerti al mio fianco ❤️ Dio ha ascoltato le mie, le nostre preghiere… adesso sei qui con me ❤️ questo è il compleanno più bello con la foto più bella che io possa desiderare…”.