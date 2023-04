Nuova featurette per il remake live-action della Sirenetta

Il 24 maggio uscirà al cinema il nuovo remake live-action della Sirenetta, ovviamente firmato Disney. Nell’attesa di vedere il film al cinema ecco la nuova featurette che è stata rilasciata da qualche ora.

Nuova featurette rilasciata per il nuovo remake live-action della Sirenetta, atteso al cinema il 24 maggio 2023. In questo breve filmato sono stati rilasciati dei dettagli in più sulla trama e sullo sviluppo del film.

Nonostante le varie polemiche, molte assurde, che circondano questo remake live-action, la protagonista della Sirenetta, Halle Bailey, si è rivelata essere la scelta perfetta per questa parte, come ha sostenuto lo staff Disney, in quanto la sua voce “scalda” veramente le profondità gelide dell’oceano.

La Sirenetta, una panoramica generale

Il nuovo remake live-action firmato Disney, si basa su una delle storie più amate di sempre, quella della Sirenetta. Con questo film, la produzione spera di ottenere un successo pari a quello ottenuto dal cartone del 1989, il quale ha incassato oltre 200 milioni di dollari al botteghino, grazie anche ai brani cult, Under The Sea e Part of Your World.

Il film della Sirenetta si basa sul racconto di Hans Christian Andersen e ovviamente sul film d’animazione Disney di Ron Clements e John Musker. Come racconta la trama ufficiale: “Una giovane sirena fa un patto con una strega del mare, per scambiare la sua bella voce con gambe umane in modo che possa scoprire il mondo sopra l’acqua e impressionare un principe”. Il cast di questo nuovo live-action è molto ricco, troviamo tra i tanti, Halle Bailey, Jonah Hauer-King, Noma Dumezweni, Art Malik, Javier Bardem e Melissa McCarthy.

Nuova featurette per la Sirenetta

Il nuovo remake live-action della Disney, la Sirenetta uscirà al cinema il 24 maggio 2023 e promette già una sceneggiatura ben strutturata che merita di essere vista. Il film è diretto da Rob Marshall, con una sceneggiatura di David Magee, con le musiche di Howard Ashman, Lin-Manuel Miranda. In attesa di vedere questo film direttamente al cinema, è stata rilasciata da poche ore la nuova featurette del film, la quale svela qualche dettaglio in più.

In primis troviamo la straordinaria performance della protagonista, Halle Bailey, nonché i commenti lusinghieri nei suoi confronti di Rob Marshall e la descrizione di com’è stata realizzata la straordinaria colonna sonora. Per Halle Bailey poter realizzare questo film è stato come un sogno che si è avverato in quanto ha sempre amato questa storia fin dalla prima volta che ha visto il cartone da bambina. Inoltre ha raccontato di aver recitato per 13 ore in acqua, ecco cosa ha dichiarato la Bailey:

“La persona che si è ritrovata più volte bagnata in questo film sono io! Rob ha avuto l’idea che dovessi interagire con l’acqua esattamente come avrebbe fatto un qualsiasi umano e così per le mie scene dovevo essere completamente zuppo”.