Halle Bailey risponde ai commenti sulla Sirenetta

L’attrice Halle Bailey – che interpreterà Ariel nel prossimo remake live action della Sirenetta – ha chiarito la sua posizione sul film.

Il prossimo 24 maggio uscirà al cinema La Sirenetta, live action del famosissimo classico Disney del 1989. La storia la conosciamo tutti: la sirenetta Ariel si innamora del principe Eric, un umano, e scambia la sua voce con la Strega del mare in cambio di un paio di gambe per vivere sulla terraferma insieme a lui. Se nella fiaba originale l’uomo non ricambia i sentimenti della giovane – che si trasforma in spuma di mare – la versione Disney ha sempre proposto una lieto fine.

Già da diversi anni, la celebre casa d’animazione sta trasformando in remake con attori in carne e ossa molti del suoi classici, si pensi ad Aladdin o a Mulan. Già da diversi mesi si sa che ce ne sarà uno anche della Sirenetta, ma i fan hanno manifestato reazioni diverse e controverse quando hanno scoperto che proprio la protagonista sarebbe stata interpretata da Halle Bailey, giovane attrice di origini africane.

L’artista, ai tempi, aveva specificato che la sua Ariel sarebbe stata diversa rispetto all’originale, più “ricca di sfumature“, ovvero più complessa, più caratterizzata. In inglese, però, ha utilizzato il termine “nuaced” (“sfumato” letteralmente) e, come previsto, ha attirato molte critiche da parte di chi ha frainteso il significato.

Durante un’intervista per Edition, Halle Bailey aveva dichiarato che la sua Sirenetta sarebbe stata più “nuaced“, ovvero “con più sfumature“. L’attrice si riferiva alla personalità di Ariel e voleva dire che, questa volta, avrebbe interpretato una ragazza più complessa, non una semplice principessa che si innamora perdutamente e decide di lasciare tutto e tutti per seguire il suo principe che a stento conosce.

in the original story those themes &qualities about ariel were always there..you will just see more of that side of her in our film i think❤️i’m not against falling in love y’all duhh hello lmao 🙋🏽‍♀️💕 https://t.co/OaGAnsDHTO

— Halle (@HalleBailey) March 21, 2023