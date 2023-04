It: Bill Skarsgard non farà parte della serie prequel

Importanti novità per quanto riguarda Welcome to Derry, la serie prequel di It.

L’attore Bill Skarsgard non tornerà nei panni di Pennywise nella serie prequel di It.

Come ormai noto da un po’ di tempo, la HBO ha avviato il progetto relativo ad una serie prequel di It dal titolo ufficiale di Welcome to Derry. Grande curiosità ovviamente intorno all’attore cui verrà affidata la parte dell’iconico e terribile Pennywise, che secondo le notizie giunte negli ultimi giorni non spetterà sicuramente a Bill Skarsgard.

Bill Skarsgard sulla serie prequel di It

Al centro dell’universo di It creato dalla penna dello scrittore Stephen King vi è ovviamente l’omonimo terrificante pagliaccio noto anche con il termine di Pennywise, un’entità mutaforma che terrorizza gli abitanti della cittadina di Derry nel Maine.

Dopo la miniserie televisiva del 1990 e i due film diretti negli ultimi anni da Andy Muschietti, la Warner Bros sta per dare luce ad una nuovissima trasposizione del capolavoro letterario di King. Una notizia che ha avviato fin da subito i discorsi in merito all’attore che interpreterà Pennywise, un ruolo che quasi sicuramente non dovrebbe però essere ricoperto da Skarsgard, nei panni del pagliaccio nei due film rispettivamente del 2017 e del 2019.

Queste le parole da parte del diretto interessato nel corso di una recente intervista:

“Vedremo cosa decideranno per il ruolo di Pennywise. Al momento io non sono coinvolto nel progetto. Se il ruolo verrà assegnato a qualcun altro questo è il mio consiglio: fallo a modo tuo, rendilo tuo. Ciò che mi piace di più di quel personaggio è il suo essere così astratto“.

Bill Skarsgard, dopo essere apparso nella saga di Divergent e in Atomica Bionda di David Leitch del 2017 insieme a Charlize Theron e James McAvoy, ha ottenuto fama a livello mondiale grazie proprio alla parte di Pennywise nei due film di It diretti da Andy Muschietti. Un ruolo cui seguiranno poi anche le partecipazioni ad altri importanti film come ad esempio il recentissimo John Wick 4, nuovo capitolo della nota saga con protagonista Keanu Reeves.

Il progetto di Welcome to Derry

La serie Welcome to Derry vedrà la partecipazione di Andy Muschietti nei panni di produttore esecutivo insieme a Barbara Muschietti e a Jason Fuchs. Showrunner della serie sarà invece Brad Caleb Kane.

La trama dovrebbe partire dagli anni Sessanta per poi ricongiungersi pian piano agli eventi che vengono narrati in nell’It del 2017, andando così a toccare anche le origini di Pennywise. Sempre secondo alcune indiscrezioni, a dirigere la prima puntata della serie potrebbe essere proprio Muschietti, con la sceneggiatura di questo nuovo importante progetto della Warner Bros che dovrebbe invece essere curata anche da Fuchs.