The Weeknd cambia nome

Il cantante The Weeknd ha rivelato di essere arrivato a una fase delicata della sua carriera e che probabilmente il prossimo album sarà l’ultimo con questo nome d’arte. Quale altro sceglierà?

Il mondo della musica continua a portare grandi sconvolgimenti. Non solo il prossimo scioglimento dei Sum 41 – la storica band ha annunciato ufficialmente che il 2023 sarà il loro ultimo anno insieme – ma anche The Weeknd ha in mente importanti novità. Durante un’intervista, infatti, ha spiegato di star vivendo un momento molto particolare della sua carriera e che forse cambierà pseudonimo. Il prossimo album, quindi, potrebbe essere l’ultimo firmato The Weeknd.

Il cantante, il cui vero nome è Abel Tesfaye, ha spiegato che sta cercando di “cambiare pelle” e di trovare una nuova identità, che più calzi con quella che porta al momento. L’artista è certamente uno dei più grandi degli ultimi anni, che ha portato a far conoscere la sua musica in tutto il mondo.

Attivo dal 2009, da quando era giovanissimo, in totale ha pubblicato nove album e venduto centinaia di milioni di dischi. Oggi è considerato uno degli interpreti più influenti del genere R&B, non solo per le altissime vendite, ma anche per tutti i premi ottenuti. Ha vinto 4 Grammy , diciotto Billboard Musica Award e ha ricevuto anche una candidatura agli Oscar per Earned It, che aveva inciso per Cinquanta sfumature di grigio.

The Weeknd, perché vuole cambiare nome?

Recentemente The Weeknd ha rilasciato un’intervista per W Magazine, dove ha rivelato che sta seriamente pensando di cambiare nome perché non si sente più la stessa persona che lo scelse tanti anni fa. “Sto attraversando un percorso catartico in questo momento […] Mi sto preparando a chiudere il capitolo The Weeknd“.

L’artista ha poi continuato rassicurando i fan che continuerà a lavorare nel mondo della musica, ma che semplicemente lo farà con un altro nome e, forse, un altro stile. “Farò ancora musica, forse come Abel, forse come The Weeknd. Ma voglio davvero sbarazzarmi di The Weeknd. E lo farò. Sto cercando di liberarmi di questa pelle e di rinascere“.

Il cantante non ha approfondito questo discorso, ma ha spiegato che molto probabilmente il suo prossimo album sarà anche l’ultimo a portare il suo storico nome d’arte. “L’album a cui sto lavorando è probabilmente il mio ultimo ‘Hurrah’ come Weeknd… E’ una cosa che devo fare. Come Weeknd, ho già detto tutto quello che potevo dire“.