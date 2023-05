I Sum 41 si sono sciolti dopo 27 anni

Il gruppo Sum 41 ha annunciato lo scioglimento dopo ventisette anni di successi insieme. Prima di separarsi definitivamente, hanno in programma un ultimo album e un ultimo tour.

L’8 maggio il mondo della musica si è svegliato con una terribile notizia: i Sum 41, uno dei gruppi più popolari di sempre, ha dichiarato che si scioglierà presto: la data è già fissata. Il gruppo era nato nel 1996 e in questi ventisette anni ha collezionato numerosi successi: ha pubblicato dieci album e venduto milioni di dischi.

Negli ultimi anni l’affinità del gruppo si era fatta un po’ traballante, ma la band non aveva mai dato segnali di volersi sciogliere. Una prima frattura è avvenuta nel 2006, quando Dave Baksh, storico chitarrista, decise di andarsene. Il gruppo coraggiosamente decise di non sostituirlo – se non per eventi speciali come i tour con Thomas Thacker – e alla fine il chitarrista tornò nel 2015. I Sum 41, tuttavia, non erano di nuovo completi, perché nel 2013 se n’era andato anche Steve Jocz, il batterista. Poco tempo dopo prese il suo posto Frank Zummo.

Nel 2023 la band sembra essere arrivata al traguardo finale. Ha deciso di sciogliersi, non prima di aver promesso un ultimo concerto ai fan. L’annuncio della separazione è avvenuto tramite i canali ufficiali, sancendo la fine di un’epoca.

Sum 41, l’addio del gruppo e l’ultimo concerto

L’8 maggio 2023 i Sum 41 hanno informato il mondo con un comunicato stampa che quest’anno sarà l’ultimo per la band. Hanno spiegato che prima completeranno tutte le tappe del tour in corso, poi pubblicheranno l’album Heaven and Hell e infine partiranno ancora per un ultimo tour promozionale.

“Essere nei Sum 41 dal 1996 ci ha regalato alcuni dei momenti migliori della nostra vita. Saremo per sempre grati ai nostri fan vecchi e nuovi, che ci hanno supportato in ogni modo. È difficile esprimere l’amore e il rispetto che abbiamo per tutti voi e vorremmo che ciò che stiamo per dirvi lo sappiate prima da noi” così recita l’incipit della nota ufficiale.

I fan, quindi, potranno godere di un ultimo album e un ultimo tour prima di dire definitivamente addio alla band ribelle che hanno sostenuto per quasi trent’anni. L’ultimo tour prevede delle tappe anche in Italia durante l’estate, a Rimini e a Jesolo, il prossimo giugno. Sicuramente saranno dei concerti indimenticabili, che non segneranno solo la fine del gruppo, ma anche di una fase storica importante per il mondo della musica pop punk e metal. Gli artisti, però, guardano al futuro con grande fiducia e sono pronti a imbarcarsi in nuovi progetti.