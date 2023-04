The Continental: la saga di John Wick diventa una serie tv

John Wick sbarca in TV con una sua serie tv. The Continental: from the World of John Wick arriverà sulla piattaforma streaming Peacock. Trailer e data di uscita.

La storia di John Wick potrebbe essere finita per ora, o meglio, potrebbe essersi presa una pausa prolungata, ma l’universo intorno a lui, che il franchise ha sapientemente costruito, sicuramente non se ne andrà, visto e considerata l’accoglienza al cinema dell’ultimo film uscito, John Wick 4 ora nelle sale. Entro la prossima estate, avremo il primo film spin-off di John Wick, Ballerina, mentre questo autunno avremo la prima serie TV di John Wick, che è un prequel ambientato decenni prima degli eventi dei film nel loro famoso hotel, The Continental, hotel che compare anche nello spin-off Ballerina da quanto abbiamo potuto vedere dal trailer e dalle scene “making of”

La serie, ufficialmente intitolata The Continental: From the World of John Wick, sta arrivando sul servizio di streaming Peacock. Piuttosto che uno spettacolo in corso, è una miniserie in tre parti, dei creatori Greg Coolidge, Kirk Ward e Shawn Simmons.

Di cosa parlerà The Continental

Non aspettarti di vedere lo stesso Keanu Reeves; ancora una volta lo spettacolo è ambientato negli anni ’70 piuttosto che ai giorni nostri.

Ciò esclude anche un’apparizione di Ian McShane nei panni dell’attuale manager Continental, Winston. Invece il cast di questa serie tv come introduce nuovi personaggi interpretati da Mel Gibson, Colin Woodell, Mishel Prada, Ben Robson, Hubert Point-Du Jour, Nhung Kate, Jessica Allain, Ayomide Adegun, Jeremy Bobb e Peter Greene.

Dalla sinossi ufficiale possiamo leggere: “La miniserie, divisa in tre parti avrà come scopo l’esplorare le origini dietro l’iconico ‘hotel degli assassini‘, punto centrale dell’universo della saga di John Wick, e si propone di esplorarle attraverso gli occhi e le azioni di un giovane Winston Scott, e di come lui è stato catapultato all’interno dell’ Hell Scape della New York anni ’70 per scontrarsi con il passato e con quello che pensava si fosse lasciato alle spalle. Winston traccerà un percorso mortale attraverso il misterioso mondo sotterraneo dell’hotel in uno straziante tentativo di impossessarsi dell’Hotel stesso dove alla fine riuscirà a sedersi sul trono come leggittimo erede e quindi a conquistare il posto”.

Sfortunatamente però non è stata ancora rilasciata una data di uscita sulla piattaforma Peacock quindi non sappiamo con sicurezza quando lo show andrà in onda ma confidiamo che grazie a tutto l’hype messo in atto dal film, i produttori cavalcheranno quest’onda di entusiasmo per farci avere la serie tv il prima possibile.