Welcome to Derry: il cast del prequel di It

Arrivano i primi nomi per il cast di Welcome to Derry.

Inizia a delinearsi il cast di Welcome to Derry, serie prequel di It.

Tra i prossimi progetti della HBO vi è in programma anche quello relativo a Welcome to Derry, una sorta di spin-off e serie prequel dei due It cinematografici di Andy Muschietti. I lavori sono ormai già ampiamente avviati, e a testimonianza di ciò vi è anche l’arrivo dei primi nomi che faranno parte del cast dell’attesissima serie.

Il cast di Welcome to Derry

Come svelato in anteprima da Variety, sono ormai noti i primi quattro membri del cast di Welcome to Derry che saranno anche i protagonisti della serie prequel. Il primo è Taylour Paige. Attrice e ballerina statunitense, Paige ha recitato in High School Musical 3: Senior Year e in Zola oltre che in serie tv come Bellers e soprattutto Grey’s Anatomy. Da segnalare inoltre la partecipazione al film del 2020 di Goerge C. Wolfe insieme a Viola Davis e Chadwick Boseman.

Il secondo è Jovan Adepo. L’attore classe 1988 ha recitato in Barriere di Denzel Washington del 2016 e in Madre! di Darren Aronofsky del 2017 con Jennifer Lawrence e Javier Bardem. Nel 2022, Adepo ha poi preso parte a Babylon, acclamato film di Damien Chazelle che ha ottenuto tre candidature agli ultimissimi Premi Oscar.

Il terzo è Chris Chalk, che ha avuto una piccola parte in 12 anni schiavo di Steve McQueen del 2013 e che ha di recente recitato in Red Sea Diving del 2019 di Gideon Raff e in Godzilla vs. Kong del 2021 di Adam Wingard. Da menzionare poi i ruoli in importanti serie come When they see us e soprattutto Perry Mason.

Il quarto e per ora ultimo è infine James Remar, l’Ajax del cult I guerrieri della notte del 1979 di Walter Hill oltre che l’Harry Morgan della nota serie Dexter. Oltre che a tantissimi film, tra cui anche C’era una volta a…Hollywood di Tarantino, Morgan ha recitato anche in innumerevoli serie tv come X-Files, Sex and the city, CSI: Miami, Criminal Minds, Gotham e NCIS: Los Angeles.

Non si sa ancora nulla invece per quanto riguarda il ruolo di Pennywise, con Bill Skarsgard (interprete del pagliaccio nei due film di Muschietti) che come anticipato anche nei giorni scorsi non dovrebbe fare parte di questo nuovo progetto.

Il prequel di It

Welcome to Derry farà dunque parte dello stesso universo narrativo dei due It diretti da Muschietti, che assumerà per questa serie prequel il ruolo di produttore esecutivo insieme a Barbara Muschietti e a Jason Fuchs.

Ispirato ovviamente alla celebre opera letteraria creata da Stephen King, Welcome to Derry punterà a narrare avvenimenti che hanno avuto luogo negli anni sessanta, molto prima dunque rispetto a quanto narrato negli It del 2017 e del 2019.

Oltre che per conoscere l’attore che interpreterà Pennywise, vi è grande attesa anche per saperne di più sulla possibile data di uscita della serie, che non è ancora stata annunciata.