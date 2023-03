Tron: Ares. Come avranno reagito le star originali al threequel con Jared Leto?

Le star originali della saga, Bruce Boxleitner e Cindy Morgan, hanno fatto sentire la loro voce in merito alla scelta di Jared Leto come protagonista e al loro papabile ritorno nel film. Ecco che hanno detto.

Tron 3: Ares ha iniziato lo sviluppo prima ancora che il secondo film uscisse nelle sale nel 2010, con l’attore Jared Leto che entrava a far parte del progetto nel 2017. Joachim Rønning è salito a bordo del progetto per dirigere il threequel, ufficialmente intitolato Tron: Ares​​​ e scritto da Jesse Wigutow. I rapporti indicano che la produzione dovrebbe iniziare nell’agosto 2023. Ancora quindi nessun teaser per Tron che dovrebbe uscire sulla piattaforma di Disney +, da quanto si dice in giro.

A parte Leto, nessun altro membro del cast è stato confermato per Tron 3. Boxleitner ha recitato nei primi due film nei panni di Alan Bradley/Tron, e sarebbe difficile immaginare un terzo film senza il ritorno dello stesso Tron. Morgan, d’altra parte, ha interpretato il ruolo della collega e fidanzata di Bradley, la dottoressa Lora Baines/Yori, che non è tornata per Tron: Legacy.

Se qualche personaggio sta effettivamente facendo il suo ritorno per Tron 3, quegli annunci dovrebbero arrivare presto con il threequel che dovrebbe iniziare le riprese quest’estate.

I commenti di Boxleitner e Morgan

Le star originali di Tron, Bruce Boxleitner e Cindy Morgan reagiscono alla notizia della possibile uscita di Tron 3. Dalla mente di Steven Lisberger, il film originale di Tron è stato elogiato per la sua grafica rivoluzionaria sin dalla sua uscita nel 1982 e, nel corso degli anni, è diventato un cult della fantascienza classica.

Dal regista Joseph Kosinski, Tron: Legacy è stato rilasciato quasi 30 anni dopo come uno dei primi esempi di sequel legacy. Dopo un threequel trascorso anni nell’inferno dello sviluppo, Tron 3 con Jared Leto è finalmente decollato all’inizio di quest’anno.Ora, all’evento All The Disney Thrills di Walt Disney World, Boxleitner e Morgan hanno reagito alla notizia di Tron 3 in un’intervista con ComicBook.com. Le star originali di Tron sembravano aperte all’idea di tornare nel threequel, ma non sono nemmeno sicure se saranno coinvolte. Come dice Boxleitner:

“Non ne so niente. Davvero, e ad essere sincero, gli auguro un gran in bocca al lupo. Penso sia passato tempo sufficente perché lo facciano, sono passati tantissimi anni da Legacy. Penso che il terzo capitolo alla fine sia un reimmaginarsi il mondo e bisogna che sia fatto in questo modo per la nuova generazione, con tutte le nuove tecnologie che sono uscite tra un film e un altro. “