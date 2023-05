Maria De Filippi: cambiamenti in arrivo per i suoi programmi più celebri

La conduttrice Maria De Filippi si prepara a nuovi cambiamenti per i suoi programmi più famosi? Ecco la congettura dei fan.

Maria De Filippi è tornata a lavoro regolarmente dopo il terribile lutto che l’ha colpita. Pochi mesi fa, Maurizio Costanzo, compagno di una vita nonché uno dei più importanti giornalisti italiani, è morto. La coppia era sposata dal 1995, ma aveva intrecciato una relazione già nel 1990, quando lui era ancora sposato con la conduttrice Marta Flavi. Dal matrimonio non sono nati figli naturali, ma nel 2004 i due avevano adottato un bambino. Il giornalista, inoltre, aveva già altri due figli da un altro precedente matrimonio.

La presentatrice Mediaset si è presa qualche settimana di pausa, ma poi è tornata al lavoro come al solito. Hanno mandato in onda le ultime puntate di C’è posta per te – registrate diversi mesi fa – e hanno ripreso con Amici e Uomini e donne. Negli ultimi anni Maria De Filippi ha portato molti cambiamenti all’interno di questi due show e così sembra voler continuare a fare.

Si pensi solo che quando è nato, negli anni ’90, Uomini e donne non era il dating show che conosciamo oggi, bensì un programma dedicato ai giovani, che parlavano delle difficoltà della vita di coppia. A partire dagli anni 2000, la conduttrice ha deciso di inserire anche la dinamica amorosa e l’idea dei corteggiatori e dei tronisti.

Maria De Filippi, altri cambiamenti nei suoi programmi?

Ultimamente Maria De Filippi ha rivoluzionato Uomini e donne quando ha deciso di separare la versione “normale” da quella over: adesso la platea non si divide più per età, ma semplicemente per genere. Un’altra importante novità degli scorsi anni è stata l’introduzione della versione dedicata anche a coppie omosessuali: una bella apertura per lo show, che ha voluto dimostrare che Mediaset è sempre pronta a diventare più inclusiva. Un altro esempio di questo tipo è l’Isola dei famosi, dove per la prima volta in diciassette edizioni quest’anno partecipa una coppia gay, formata da Alessandro Cecchi Paone e il compagno Simone.

La conduttrice ha portato grandi novità anche ad Amici, come l’eliminazione della gara tra squadre e l’inserimento di un meccanismo basato più sul singolo che sul gruppo. Lo show si è rivoluzionato molto nel corso degli anni (si pensi solo a com’era alcuni anni fa, quando non c’erano i vip e tutti gli allievi studiavano un po’ di tutto), ma al momento sembra fermo in questo senso.

Forse la presentatrice ha in mente qualcosa di nuovo? Il recente fermo per Uomini e donne a favore dello speciale di Amici ha attratto la curiosità dei fan, che si domandando che cosa hanno in mente i produttori. Staremo a vedere.