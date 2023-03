Desdemona cacciata da Uomini e Donne: querela ma non per Maria De Filippi

Desdemona Balzano dopo essere stata cacciata da Uomini e Donne, ha inviato una serie di querele ai danni di chi secondo lei ha violato la sua privacy. La denuncia però salva qualcuno ecco di chi si tratta.

Un vecchio detto diceva: “Non c’è donna peggiore di una che cova rancore” e lo sa bene Desdemona Balzano la quale ha intenzione di difendere la sua persona con “le unghie e con i denti”. A suo avviso la sua privacy è stata violata durante la trasmissione Uomini e Donne, ecco quindi che ha preparato una serie di querele da inoltrare ai colpevoli.

I nomi di quelli con cui procederà per vie legali sono già noti, ma a grande sorpresa non comprendono tutti i lavoratori di Uomini e Donne, alcuni sono stati salvati, ecco di chi si tratta. Inoltre la Balzano ha giustificato le sue parole, spiegando che il contesto di quegli audio sono stati manipolati.

Che cosa è successo a Desdemona durante Uomini e Donne?

Per chi si fosse perso quel particolare episodio, in pratica l’ex dama Desdemona Balzano è stata cacciata fuori dal dating Uomini e Donne da una Maria De Filippi molto arrabbiata. Dopo la decisione della conduttrice, tutto lo studio, Cipollari e Sperti inclusi, l’hanno applaudita e hanno sostenuto la sua decisione.

Il cavaliere del programma, Armando Incarnato, era in possesso di alcuni audio compromettenti in cui l’ex dama rivelava di voler rimanere il più possibile a Uomini e Donne solo per ottenere fama e poter così partecipare a reality show quali Il Grande Fratello, L’isola dei famosi e così via.

Quando Maria De Filippi ha chiesto di poter sentire quegli audio, la Balzano si sarebbe rifiutata ed è qui che è intervenuto Sperti, il quale avendone sentito un breve estratto avrebbe così riassunto: “Sono audio imbarazzanti. Desdemona dice che la trasmissione è molto trash e non è più quella di una volta. E infine dice al suo interlocutore: “Tu sai perfettamente quali sono i motivi per cui io sto in questa trasmissione, più ci resto e meglio è”.

Chi ha querelato Desdemona Balzano?

Dopo essere stata cacciata dal programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, Desdemona Balzano non ha assolutamente voglia di “abbassare la testa”, a detta sua sarebbe stata violata la sua privacy. Pur non avendo fatto proprio una bella figura, la Balzano sostiene la sua innocenza: “Ho detto “Cercherò di stare lì dentro più tempo possibile”. Ma l’ho detto mesi prima. Può anche significare che intendevo conoscere più persone possibile, non che intendevo restare là per diventare famosa. La visibilità? Ho firmato un contratto in cui mi dicono che non avrei percepito alcun compenso ma che avrei potuto godere della visibilità che la trasmissione offre”.

Desdemona Balzano salva Maria De Filippi dalla querela:

“…non ho dato il consenso affinché fossero riprodotti (gli audio ndr) perché non sapevo di cosa si trattasse. Se Maria De Filippi ha ritenuto che non dovessi stare in studio, va bene. La rispetto, e infatti non l’ho querelata. Non ho querelato nemmeno la redazione e la Fascino. Rispetto agli audio, si tratta dello stralcio di una telefonata privata fatta con Alessandro Schiavone che è stata registrata…Il contenuto di quell’audio, sebbene non riprodotto pubblicamente, è stato diffuso quando Gianni Sperti ha raccontato e commentato quello che aveva sentito. L’ho querelato insieme ad Alessandro Schiavone e Armando Incarnato…”.