Gina Lollobrigida, l’eredità scomparsa nel nulla: “Non aveva neanche i soldi per le visite”

Gina Lollobrigida e la sua eredità scomparsa nel nulla, nessuno sa più che fine abbia fatto, addirittura prima di morire non aveva neanche i soldi per le visite. Come ha potuto ridursi così? Chi è il colpevole di tutta questa vicenda?

Continua la guerra “post mortem” di Gina Lollobrigida, la quale non può riposare nemmeno nell’aldilà. La sua eredità è scomparsa nel nulla, tutti si accusano reciprocamente ma comunque questi soldi non si trovano, eppure l’ex attrice gli ultimi anni della sua vita non aveva più neanche i soldi per pagarsi le visite mediche. Com’è possibile tutto questo?

Nel mentre, spuntano nuove indiscrezioni sul figlio, sul factotum e segretario, su aziende fantasma, insomma il caso è molto complicato. Ci vorrebbe probabilmente Jessica Fletcher a risolvere il caso, ma purtroppo nella vita reale non abbiamo personaggi tanto sagaci. Come finirà questa storia?

Dopo la morte di Gina Lollobrigida

Come succede di consueto, dopo la morte di un personaggio molto importante, come lo è stata appunto Gina Lollobrigida, i suoi eredi si fanno avanti per impugnare il testamento. Insomma, i soldi fanno gola a tutti, soprattutto a quei familiari che li hanno aspettati da tutta una vita e il patrimonio della Lollobrigida non era sicuramente “esile”.

In seguito, gli scontri sono avvenuti tra il figlio di Gina Lollobrigida, Andrea Milko Skofic contro il factotum e segretario della star, Andrea Piazzolla. È scoppiata una bomba quando l’erede legittimo ha scoperto che avrebbe dovuto dividere il patrimonio di sua mamma con il tuttofare molto odiato dalla famiglia. Nonostante Lollo appoggiasse Piazzolla da sempre, qualche dubbio ovviamente è venuto anche agli inquirenti i quali hanno aperto un fascicolo sul caso.

Non aveva più soldi…

Il patrimonio di circa 9 milioni di euro di Gina Lollobrigida sembra essere sparito nel nulla, la nota attrice, gli ultimi periodi della sua vita non aveva più soldi neanche per effettuare le visite mediche. Da recenti stime degli immobili dell’attrice, pare che l’eredità di Gina, si aggiri attorno a 500 mila euro, in quanto 300 mila euro sono stati usati per pagare i debiti della star. Il figlio della Lollobrigida, Andrea Milko Skofic accusa il tuttofare Andrea Piazzolla di aver raggirato sua madre e di averle portato via quasi tutto il patrimonio, investendolo anche in aziende fittizie a Panama.

Ecco cosa ha dichiarato: “…Sui conti correnti intestati a mia madre non c’era quasi nulla…Mia madre non aveva neanche più i soldi per le visite mediche…”.

Di contro, Piazzolla nega le accuse e dichiara: “…non è assolutamente vero, il figlio continua a mentire in tutto quello che fa. Gli 800mila euro, da quello che ho capito, sono solo i mobili all’interno della casa della signora Lollobrigida. Non c’è più la signora e continuano a parlare di soldi, quando gli ha detto mille volte che non voleva lascargli nulla…”.