Amici: ecco come dovrebbe essere il ragazzo ideale di Giuseppe Giofrè

Il ballerino Giuseppe Giofrè è tornato single e ha raccontato come dovrebbe essere il fidanzato dei suoi sogni.

Durante queste ultime settimane Giuseppe Giofrè è tornato alla ribalta a livello televisivo, da quando è stato scelto come giudice di Amici. Il ballerino è tornato nella scuola che gli ha regalato la popolarità e gli ha permesso di realizzare i suoi sogni. Non tutti ricorderanno, infatti, che nel 2012, quando aveva neanche vent’anni, partecipò al talent come allievo e lo vinse anche.

Da allora sono passati più di dieci anni e la sua carriera ha compiuto degli enormi passi avanti: oggi non è solo un ballerino, ma anche un coreografo e lavora soprattutto negli Stati Uniti. Qui ha collaborato con artiste di fama internazionale come Ariana Grande, Jennifer Lopez e Taylor Swift.

Non è noto solo per la sua vita professionale, ma anche quella privata. Da diverso tempo ha fatto coming out ed è apertamente omosessuale. Di recente, durante un’intervista a Vanity Fair ha rivelato di essere tornato single e ha provato a descrivere come dovrebbe essere il suo fidanzato ideale.

Giuseppe Giofrè, l’identikit del fidanzato perfetto

Circa un mese fa, Giuseppe Giofrè aveva confessato a Silvia Toffanin, durante un’ospitata a Verissimo, di essere fidanzato con il ballerino e modello Adam Vessy. La storia, purtroppo, non è andata avanti e durante una nuova intervista a Vanity Fair ha rivelato di essere tornato single da poco.

Durante l’intervista gli è stato chiesto se avesse un tipo di ragazzo ideale, ma lui ha risposto di no. “Se ho una tipologia che preferisco? No. Non mi attrae il bellissimo, non bado poi molto all’aspetto fisico. Mi piacciono le persone buone, come me”. “Ma con i muscoli!” ha ribattuto il giornalista, ma il ballerino ha di nuovo negato. “Ma no. Perché precludersi delle opportunità? Sono aperto”.

Infine, ha iniziato a parlare della sua esperienza ad Amici e del suo ruolo di giudice insieme a Cristiano Malgioglio e Michele Bravi. Per la prima volta nella storia del reality, l’intera giuria è formata da personaggi apertamente omosessuali, fatto forse impensabile all’epoca in cui Giuseppe Giofrè era solo un allievo. “Credo che a prescindere dall’orientamento abbiamo tre personalità molto diverse” ha aggiunto. “Io e Cristiano siamo come Sandra e Raimondo. Lui è Sandra. […] Diamo, come dire, un bello statement. Vedere una cosa del genere in tv ti fa andare avanti, oltre“.