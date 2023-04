Chiara Rabbi vuota il sacco a Uomini e Donne | Ecco tutta la verità

Chiara Rabbi ha finalmente svuotato il sacco sul bacio ad un altro e risposto alle provocazioni del suo ex Davide Donadei

Da alcune settimane tornano in auge i nomi di Chiara Rabbi e Davide Donadei, sconosciuti ai più, ma noti al pubblico di Uomini e Donne per essere una delle coppie uscita insieme dal programma.

Sembra si sia scatenato un dramma tra i due, ormai ex fidanzati per via di un bacio scappato alla ex corteggiatrice Chiara verso un altro ragazzo, in una serata in discoteca. Naturalmente il tutto debitamente documentato con taato di post su Instagram e i follower più accaniti e attenti non si sono persi il siparietto tra la Rabbi e il suo ex Donadei.

Nelle scorse settimane, proprio l’ex tronista Davide aveva allertato il web pubblicando sul suo profilo Instagram delle fotografie in cui sembrava macchiato di sangue. Poche ore dopo, però, aveva cancellato gli scatti e aveva alluso ad un riavvicinamento con Chiara.

Ma la faccenda è più complessa. Secondo indiscrezioni i due ex sarebbero stati avvistati in un bacio passionale in un locale, ma poi in un altro posto la bella Chiara avrebbe avuto altrettanti atteggiamenti intimi anche con un altro uomo, suscitando la reazione dell’ex, forse culminata in una lite furiosa tra maschi alfa.

La verità di Chiara

Arriva quindi la voce dell’innocente Chiara a rilevare l’accaduto: “In merito alla diretta su RTL mi state inondando di messaggi e mi prendo le mie responsabilità, nessun finto gossip, se avessimo voluto lo avremmo potuto fare mentre era al GF e invece alla fine dei giochi entrambi abbiamo sempre evitato di farci ulteriormente male. La verità è che Da ha sempre cercato di trovare un punto d’incontro, ha provato a riavvicinarsi anche solo per vedere cosa provassimo. Se inizialmente non ne volevo sapere nulla nei giorni seguenti mi faceva piacere il “gioco” che si stava creando.”

Ecco quindi il succo della vicenda: “Una sera eravamo insieme anche ad altre persone e nel corso della serata ci siamo avvicinati e si, c’è stato un bacio… voluto e sentito da entrambi! Il problema è che non so cosa mi abbia detto la testa e poco dopo cambiando locale ho sbagliato, volevo farlo ingelosire e suscitargli qualcosa ma ho perso il controllo della situazione ed è degenerata come non avrei voluto. Ho baciato un’altra persona. Inutile starvi a dire che non volevo tutto ciò, gli ho fatto del male, non ne sono felice ne tanto meno ne vado fiera, è uscita la parte peggiore di me e mi dispiace veramente tanto per come sia andata. Non volevo affrontare l’argomento semplicemente per evitare di buttare ancora benzina sul fuoco riguardo una cosa che non doveva andare così, è inutile starci a dire che non volevo tutto ciò.”

A poco servono le scuse su pubblica piazza

Insomma, tutto vero e la Rabbi ha quindi confermato le voci di corridoio, tutto apertamente condiviso come sempre sui social per alimentare il gossip.

Nessuna risposta, per ora, da parte di Donadei che, diversamente, in tempi non sospetti, aveva manifestato pentimento per questa esposizione eccessiva della relazione. Intanto comunque la cara Chiara sembra più vicina a questo “altro uomo” che, sempre indiscrezioni, avrebbero indicato con il nome di Matteo Ranieri, altro tronista di Uomini e Donne. Alla corte di Maria sembrerebbe quindi che ci sia un gran da fare…