Marta Flavi non va al funerale dell’ex marito Costanzo: “Lo trovo poco…”

Marta Flavi, conduttrice dell’iconico programma “Agenzia Matrimoniale”, è stata la terza moglie di Maurizio Costanzo. Oggi, nella giornata dei funerali del giornalista, la Flavi ha preferito restare da parte, non partecipando alla funzione.

Marta Flavi, nome d’arte di Marta Caterina Fiorentino, ha sposato Maurizio Costanzo nel 1989, diventando così la sua terza moglie. La loro relazione, in realtà, avrà poi vita breve: i due si separano già l’anno successivo, per poi divorziare definitivamente nel 1994. Il matrimonio era stato un forte desiderio proprio della Flavi, ma le cose non erano andate poi per il meglio.

Maurizio Costanzo usciva dalla relazione con l’attrice e regista Simona Izzo e Marta Flavi aveva voluto ufficializzare l’unione nascente con il giornalista tramite il vincolo del matrimonio. Costanzo, allora, aveva chiesto il divorzio dalla seconda moglie Flaminia Morandi, madre dei due figli Camilla e Saverio, in modo da poter accontentare la nuova compagna.

Le loro, però, non furono nozze fortunate e terminarono dopo appena un anno. “Non potevamo andare avanti, perché eravamo troppo diversi” ha raccontato Marta Flavi al Corriere della Sera. “Ci siamo scannati, ma il tempo calma tutto” ha aggiunto la Flavi, interpellata in seguito alla scomparsa di Maurizio Costanzo avvenuta venerdì scorso.

“È stato un uomo importante, ci siamo amati, anche contro tanti pregiudizi. Io ero giovane e bella” continua la conduttrice di “Agenzia Matrimoniale”. La Flavi si innamora dell’eloquenza di Costanzo: “Lui ti conquistava parlando”. La loro storia finisce però per naufragare, anche perché durante il matrimonio con Marta, Maurizio conosce Maria De Filippi e se ne innamora, ricambiato.

Oggi i funerali di Maurizio Costanzo: la ex moglie Marta Flavi non partecipa alla cerimonia

Marta Flavi ricorda “quattro anni lunghi e dolorosi. Poi entrambi abbiamo trovato altre strade. Non potevamo andare avanti perché eravamo troppo diversi (…) lui concepiva la vita come lavoro. Per me non è così, non sono ambiziosa e ho bisogno di altre cose”. La ex moglie di Costanzo spiega così il divergere delle loro strade.

“Ho cancellato le tante cose brutte e in questi ultimi anni ho avuto per lui una forma di affetto. Ha fatto parte della mia vita. Ormai c’era serenità da parte di entrambi”: questa la sintesi finale di Marta Flavi sulla sua storia matrimoniale con Maurizio Costanzo. Con Maria De Filippi non ci sono mai stati rapporti, anche se la Flavi ha espresso dispiacere per lei, e per i figli, dopo l’annuncio della morte del giornalista.

In ogni caso, Marta Flavi ha deciso di non partecipare ai funerali dell’ex marito, celebrati oggi nella Chiesa degli Artisti a Roma, alla presenza di una folla di personaggi dello spettacolo e di gente comune. “Sarebbe poco elegante” ha spiegato la conduttrice.