Deadpool 3, Rob Delaney ci sarà: la reazione di Ryan Reynolds

Rob Delaney, il Sugar Bear della storia, sarà presente anche in Deadpool 3, per la gioia di Ryan Reynolds, ecco la sua reazione per la bella notizia. Il mondo dei morti, al franchise di Deadpool non spaventa, per loro tutto è possibile.

Good news per tutti gli amanti del franchise di Wade Wilson! Uno dei personaggi più amati della storia, Sugar Bear, alias Rob Delaney, sarà presente anche in Deadpool 3. Ecco la reazione di Ryan Reynolds alla notizia. Non solo Delaney resusciterà, ma anche un altro personaggio tornerà “dalla tomba” per gentile concessione del “Mercenario chiacchierone“.

Uno dei personaggi Marvel più divertenti del genere supereroe anticonvenzionale, Deadpool, sta per tornare sul grande schermo con il terzo capitolo della saga. Inizialmente il personaggio dei fumetti, creato da Fabian Nicieza e Rob Liefeld, era presente solo sulla carta, in veste di fumetto, ma finalmente in seguito ha preso vita grazie al suo alter ego umano, Ryan Reynolds. L’anti-eroe Deadpool, come dicono sempre i suoi creatori, non va mai preso sul serio in quanto è un agglomerato di pazzia, simpatia e abilità, con cui è impossibile averci a che fare (e lo sanno bene gli altri super eroi).

Deadpool 3 presto al cinema

Come in molti sapranno, l’8 novembre 2024, uscirà al cinema Deadpool 3, grazie alla regia di Shawn Levy e ai produttori Ryan Reynolds, Kevin Feige e lo stesso Levy. C’è ancora molto riserbo sul supereroe più anticonvenzionale e scorretto di sempre, il quale con i suoi modi folli e irriverenti fa divertire il suo pubblico da diversi anni. Non c’è ancora una trama ufficiale, ma da quello che è stato dichiarato sul profilo Twitter di MyTimeToShineHello, la storia potrebbe essere così composta:

“Deadpool 3 sarà un diretto sequel di Deadpool 2. Wade, usando la macchina del tempo di Cable, viaggerà nel futuro per salvare Wolverine dalla morte. Logan non sa chi sia quel tizio e vuole liberarsene, ma usare la macchina del tempo per cambiare la storia li metterà sul radar della TVA”.

Il ritorno di Sugar Bear in Deadpool 3

In Deadpool 3, così come la Fenice, anche il Wolverine di Hugh Jackman risorgerà dalle sue ceneri, prendendo parte a questa storia, pur essendo morto nella saga di X-Men. Nonostante questa notizia echeggiasse in rete già da diverso tempo, è stato reso da poco tempo che un altro personaggio tornerà dal mondo dei morti, stiamo parlando dell’amato Sugar Bear, alias Rob Delaney.

Nel precedente Deadpool, Sugar Bear era il simpatico essere umano privo di poteri che pensando fosse un annuncio interessante, decise di prendere parte alla banda dei super eroi che misero su la X-Force. Ovviamente, lui fu il primo a morire, durante quell’epocale scena di paracadutismo che tutti ricorderanno. Eppure, il personaggio interpretato da Rob Delaney è stato talmente amato dai suoi fans e dai suoi colleghi, che in un modo o nell’altro non poteva non mancare anche in questo terzo capitolo.

Ryan Reynolds è stato il primo a festeggiare per questa notizia resa finalmente ufficiale, con un simpatico Twitter. Qualche mese fa era stato lo stesso interprete di Wade Wilson a twittare: “X vivrà per sempre”, pubblicando una foto della X-Force.