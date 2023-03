Barry Keoghan entra nel cast del Gladiatore 2?

Dopo Gli spiriti dell’isola, l’attore Barry Keoghan è in trattative per partecipare al sequel del Gladiatore. Ecco che cosa sappiamo.

Il pubblico è rimasto sconvolto quando alcuni mesi fa Ridley Scott ha annunciato che avrebbe girato un sequel del Gladiatore. Il film con Russell Crowe uscì nelle sale cinematografiche di tutto il mondo nel 2000 e ancora oggi è considerato una delle pellicole storiche più famose e apprezzate, sia dai fan sia dalla critica.

Di informazioni sul nuovo film non ce ne sono molte, ma si sa che sarà ambientato una ventina d’anni dopo il primo e che seguirà le vicende dell’imperatore Lucius, il figlio di Lucilla, che ai tempi di Massimo Decimo Meridio era solo un bambino. Il protagonista sarà interpretato da Paul Mescal, per il quale le riprese sono slittate di qualche tempo. L’attore, infatti, deve prima concludere la stagione teatrale di Un tram chiamato desiderio. Russell Crowe ha già dichiarato che non tornerà, neanche in flashback o scene inedite.

Come riportato da Variety, il cast sarebbe ancora in formazione e sembra che Barry Keoghan sia in trattativa per una parte.

Il Gladiatore 2, Barry Keoghan entra nel cast?

Non abbiamo ancora un titolo certo per il Gladiatore 2, ma la Paramount ha dichiarato che uscirà al cinema il 22 novembre 2024. Manca ancora tanto tempo e quindi anche alcuni attori sono ancora in trattativa per ottenere un ruolo più o meno importante all’interno del film. Per ora, l’unico davvero confermato è Paul Mescal, che interpreterà Lucius e cercherà informazioni sul suo vero padre.

Al momento anche Barry Keoghan sarebbe in lizza per una parte. L’attore nell’ultimo anno si è fatto notare per numerose performances brillanti, che lo hanno portato a vincere numerosi riconoscimenti. Solo pochi giorni fa ha partecipato alla Notte degli Oscar, dove aveva ricevuto una nomination per la sua interpretazione in Gli spiriti dell’isola. Qui ha dato tutto se stesso nel ruolo di Dominic, un ragazzino affetto da problemi mentali e abusato dal padre violento.

Non ha vinto l’Oscar come Miglior attore non protagonista (il premio è andato a Ke Huy Quan per Everything Everywhere All at Once), ma è stato molto apprezzato, tanto che ha conquistato un BAFTA per lo stesso ruolo. Per ora ancora non si sa se anche Ridley Scott sia rimasto colpito dal suo talento e lo abbia ingaggiato per il Gladiatore 2, ma siamo certi che sarebbe una scelta fantastica.