Joaquin Phoenix: 5 film da rivedere di cui è protagonista

Cinque film da rivedere dello straordinario attore statunitense.

Ecco cinque film con Joaquin Phoenix che vale assolutamente la pena rivedere.

Joaquin Phoenix è senza alcun dubbio uno dei migliori attori della sua generazione. Lo statunitense classe 1974 ha avuto occasione di dimostrare il suo immenso talento e le sue straordinarie doti recitative in innumerevoli occasioni e in una grande varietà di film. Numerose sono infatti le interpretazioni da parte di Phoenix che sono rimaste nell’immaginario collettivo. La mente, inutile dirlo, non può che andare prima di tutto al ruolo di Commodo ne Il Gladiatore di Ridley Scott del 2000, ma la carriera dell’attore non si ferma certamente qui.

Da ricordare, tra i suoi tanti ruoli di spicco, anche quelli ricoperti in film come Quando l’amore brucia l’anima – Walk the line del 2005 di James Mangold o anche quello in Lei del 2013 di Spike Jonze, fino ad arrivare, ovviamente, a Joker, che ha portato Phoenix ad aggiudicarsi il Premio Oscar al migliore attore protagonista nel 2020 dopo le tre precedenti candidature per Il Gladiatore, Quando l’amore brucia l’anima e The Master.

Ecco qui di seguito cinque film con Joaquin Phoenix protagonista che vale assolutamente la pena rivedere oltre proprio a Joker, che tornerà nei cinema nel 2024 con l’attore ancora una volta nelle vesti del villain DC.

Il Gladiatore (2000)

Per quanto riguarda le interpretazioni più memorabili da parte di Joaquin Phoenix è praticamente impossibile non partire da Il Gladiatore, cult diretto da Ridley Scott con Russel Crowe nei panni del protagonista Massimo Decimo Meridio.

A spiccare nel colossal di Scott è anche e soprattutto Phoenix nel ruolo dello spietato e crudele imperatore Commodo, che viene alla fine sconfitto nell’arena del Colosseo proprio da quel Massimo Decimo Meridio che da generale dell’esercito romano diventa prima schiavo e poi gladiatore. Una parte, quella di Commodo, che servì a lanciare definitivamente la carriera di Joaquin Phoenix, che ottenne per quel film la sua prima candidatura agli Oscar per il migliore attore non protagonista.

Quando l’amore brucia l’anima – Walk the line (2005)

Quando l’amore brucia l’anima – Walk the line è un film del 2005 diretto da James Mangold. Come noto, al centro della storia narrata in questo film vi sono il leggendario cantautore Johnny Cash e la storia d’amore di quest’ultimo con June Carter, interpretata nella pellicola da Reese Witherspoon.

Inutile dirlo, l’interpretazione da parte di Phoenix di quello che rappresenta un vero e proprio mito americano dal punto di vista musicale e non solo risulta magistrale. Oltre all’impressionante somiglianza dal punto di vista fisico, l’attore riesce infatti a rappresentare in maniera ottimale gli eccessi, i turbamenti e la personalità di Cash, di cui vengono mostrate tramite un lunghissimo flashback le tappe più importanti della sua vita artistica e sentimentale.

The Master (2012)

Tra i ruoli valsi a Joaquin Phoenix la candidatura ai Premi Oscar c’è anche quello in The Master di Paul Thomas Anderson del 2012. All’interno di un cast comprendente tra gli altri grandissimi attori come Laura Dern, Amy Adams e Philip Seymour Hoffman, a spiccare è ancora una volta proprio Phoenix nelle vesti di Freddie Quell, un veterano della marina reduce dalla traumatica esperienza della seconda guerra mondiale. Un trauma da cui Freddie riesce a riprendersi grazie al rapporto di amiciza che quest’ultimo arriva ad instaurare con un uomo di nome Lancaster Dodd (Philip Seymour Hoffman).

Lei (2013)

Altra interpretazione a dir poco magistrale di Phoenix che è praticamente impossibile non inserire in questo elenco è quella in Lei, film del 2013 diretto da Spike Jonze vincitore della migliore sceneggiatura originale agli Oscar del 2014. Una straordinaria storia sull’amore e sulla solitudine dell’uomo moderno ambientata in un futuro prossimo e che ruota attorno al personaggio di Theodore Twombly, che un giorno attratto da una pubblicità decide di acquistare un sistema operativo chiamato OS 1 basato su una sorta di intelligenza artificiale che si adatta perfettamente alle esigenze e ai bisogni del suo utente.

Rimasto solo in seguito alla separazione dalla moglie Catherine (Rooney Mara), Theodore inizia a stringere un legame sempre più forte con l’intelligenza artificiale, che si presenta con una voce femminile e con il nome di Samantha (voce datale nella versione originale da Scarlett Johansson).

Vizio di forma (2014)

Vizio di forma, basato sull’omonimo romanzo del 2009 di Thomas Pynchon, è un film come The Master sempre di Paul Thomas Anderson che ottenne due candidature ai Premi Oscar del 2015. Si tratta di una pellicola che vuole rappresentare una sorta di excursus negli intrighi e nei delitti di una Los Angeles caratterizzata da un’ambientazione noir.

Un film che mostra ancora una volta l’immenso talento di Phoenix e la capacità da parte di quest’ultimo di saper studiare alla perfezione i propri personaggi. Qui lo statunitense si ritrova a interpretare un uomo di nome Larry Doc Sportello, uno squattrinato e trasandato investigatore privato che aiuta la sua ex Shasta (Katherine Waterston) ad indagare sul miliardario sposato Mickey Wolfmann (Eric Roberts), con cui la stessa donna sta avendo una relazione.