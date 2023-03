Il Gladiatore 2: confermato Denzel Washington nel cast

Il sequel de Il Gladiatore è in produzione: in arrivo nel 2024. Nel cast confermato il grande Denzel Washington.

Il secondo film de Il Gladiatore crea già tanta attesa nei fan del genere. Dopo l’ingresso nel cast di Barry Keoghan (The Batman, Dunkirk) è la volta di un grande nome prestigioso: Denzel Washington (The Equalizer, Fino all’ultimo indizio, I magnifici 7). Mentre per Barry Keoghan è stato reso chiaro il personaggio che interpreterà, l’Imperatore romano Publio Settimio Geta che subì la damnatio memoriae, per Denzel e il suo ruolo non si sa molto.

Russel Crowe e il suo “no” categorico al secondo film

L’attore australiano Russel Crowe da subito si è tirato fuori dal progetto. Durante la partecipazione del programma radiofonico Fitzy & Wippa, l’attore ha negato il ritorno al secondo film e allontanando tutte i gossip legati al suo ritorno in scena e in abiti romani. L’attore ha dichiarato che:

Qualche tempo fa ho cenato con Ridley Scott ed abbiamo parlato del progetto. So più o meno che forma prenderà la storia. Se ricordate bene c’è un ragazzino che vorrebbe battere il gladiatore, in quella scena che porta al discorso ‘il mio nome è…’. Ora quel ragazzino è cresciuto ed è diventato imperatore.

Anche la seconda pellicola de Il Gladiatore sarà diretta da Ridley Scott

Il Gladiatore negli anni è diventato nell’immaginario collettivo uno tra i film più iconici di sempre – grazie anche alla sceneggiatura- e tra i più visti degli anni 2000. Dopo 23 anni di distanza, il secondo film è pronto a conquistare i fan vecchi e nuovi. Anche la produzione del sequel sarà diretta da Ridley Scott, regista e produttore cinematografico 85 enne britannico. Il film avrà un nuovo protagonista, Paul Mescal (Aftersun, Normal People, The History Of Sound) e un nuovo cast. La notizia del secondo film aleggiava già da tempo ma solo qualche ora fa è arrivata la conferma ufficiale.

La pellicola, tanto attesa, sarà diretta dal regista e produttore Ridley Scott e sarà disponibile nelle sale a partire dal 22 novembre 2024. La scelta è tattica per impedire uno scontro tra titani del film con l’uscita di Avatar 3, in uscita poco prima di Natale, il 20 dicembre 2024. La produzione del film è in atto e le riprese inizieranno tra qualche settimana, per consentire e Paul Mescal di terminare la sua tournée teatrale di Un tram che si chiama Desiderio.