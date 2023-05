Emma Watson sulla sua lunga pausa dal set: “Mi sentivo in gabbia”

L’attrice celebre per il ruolo di Hermione nella saga di Harry Potter ha commentato la sua scelta.

Emma Watson ha voluto dire la sua in merito alla sua passata decisione di prendersi una pausa dal set.

Emma Watson è lontana dai set cinematografici da ormai ben cinque anni. L’attrice manca dalle scene da Piccole Donne, film diretto da Greta Gerwig uscito nei cinema sul finire del 2019. Da allora, la britannica classe 1990 ha deciso di prendersi una lunghissima pausa in corso ancora oggi. Una decisione su cui ha deciso di tornare in prima persona proprio la diretta interessata.

Le parole di Emma Watson sulla sua pausa

Fin dai primissimi anni della sua carriera, la Watson ha dovuto avere a che fare con una popolarità enorme e spesso schiacciante. Merito e causa principale di ciò, ovviamente, il primo e allo stesso tempo iconico ruolo ricoperto dall’attrice per ben dieci anni a partire dal 2001 fino ad arrivare al 2011, ovvero quello di Hermione nella celeberrima saga di Harry Potter.

La fama, continuata a crescere anche dopo la fine della nota saga, è però diventata a un certo punto troppo difficile da gestire, il che ha spinto l’attrice a prendersi una lunghissima pausa dai set cinematografici. Una scelta su cui è ora tornata proprio la stessa Watson. Queste alcune delle sue dichiarazioni al riguardo nel corso di un’intervista rilasciata per il Financial Times:

“Ad essere onesta non ero una persona felice. Penso di essermi sentita un po’ in gabbia. La cosa più difficile è stata andare là fuori e provare a vendere qualcosa sulla quale sapevo di non avere un grande controllo, o almeno non più. Anche per quanto riguarda ad esempio la presentazione di un film, è stato complicato per me essere volto e portavoce di cose nel cui processo produttivo non ero stata coinvolta. E quella responsabilità a un certo punto è diventata frustrante, perché non avevo voce in capitolo“.

Emma Watson, però, tornerà sicuramente, prima o poi, a recitare:

“Certo, assolutamente. Ma sono anche felice di aspettare che arrivi l’offerta giusta. Amo quello che faccio. Voglio soltanto trovare il modo giusto per farlo, senza essere costretta a indossare maschere e a fingere di essere ciò che non sono. Non voglio più passare alla modalità robot“.

La carriera di Emma Watson

La carriera di Emma Watson è segnata, inevitabilmente, dal ruolo di Hermione nella saga di Harry Potter che le ha conferito fama a livello planetario. Dopo aver recitato negli otto adattamenti cinematografici dell’opera letteraria di J.K.Rowling, l’attrice ha però continuato a dimostrare il proprio grande talento.

Dopo aver recitato in Noi Siamo Infinito e in Bling Ring di Sofia Coppola, la Watson ha avuto una parte in Noah di Darren Aronofsky del 2014 per poi ottenere il ruolo di Belle nel live-action de La bella e la bestia del 2017 diretto da Bill Condon.

Infine, la partecipazione a Piccole Donne della Gerwig. L’ultimo film, anche se soltanto per adesso, dell’attrice.