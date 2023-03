The last of us. Il finale di stagione ci spiega l’immunità di Ellie

The Last of Us. Finalmente spiegata l’immunità di Ellie all’infezione da Cordyceps. Da cosa deriva? Come ha fatto Ellie a salvarsi? Ecco la spiegazione ma attenzione agli spoiler!

Dall’inizio della stagione di una delle serie tv HBO più attese dai fan, The Last of Us, gli spettatori in coro si sono chiesti: perché Ellie è immune al Cordyceps? Partiamo per gradi.

The Last of Us è la serie evento, adattamento del celebre videogioco di Naughty Dog. La prima stagione si concentra sul primo capitolo del videogioco uscito nel lontano 2013 e racconta di quanto accande a Ellie, interpretata da Bella Ramsey nella serie, e Joel, a cui Pedro Pascal da il volto, in un mondo post apocalittico in cui una grave infezione di Cordyceps, un fungo che è mutato a causa del cambiamento climatico e che ha adattato se stesso ad infettare il cervello degli esseri umani: i due cercheranno di attraversare il paese per sfruttare l’immunità di Ellie e creare un potenziale vaccino cercando di salvare l’umanità.

Dal primo episodio, viene mostrata infatti la ragazza in mano alle Luci, la fazione ribelle che cerca di sfuttare la sua immunità per salvare l’umanità, con il morso sul braccio di un infetto, ormai cicatrizzato che ci comunica chiaramente l’immunità della ragazza.

Perché Ellie è immune? Finale spiegato

Ad aprire il nono e ultimo episodio della prima stagione di The Last of Us è una donna incinta che corre e scappa via da un infetto che la rincorre: la donna è in travaglio e il bambino sta per nascere ma non può fermarsi.

Qui un’altra sorpresa ben gradita dai fan del videogame poiché la donna partorente è interpretata dall’attrice Ashley Johnson: un cameo che, lo ammetto, ci ha fatto tutti un pò piangere visto che l’attrice è la stessa che nel gioco ha prestato la sua voce e le sue mosse al personaggio di Ellie, l’originale. Qui il simbolismo è chiaro: l’Ellie originale che passa il testimone a Bella Ramsey. Infatti la donna che Johnson interpreta è la madre di Ellie. Sua madre trova riparo mentre è in fuga ma viene aggredita mentre partorisce la bambina: riesce ad uccidere il suo aggressore ma riporta un morso sulla coscia. Subito dopo Ellie nasce e la donna taglia il cordone ombelicale.

Quando sul posto arriva Marlene, capo fondatore delle Luci, la neo mamma mente e consegna alla leader della rivoluzione sua figlia: da qui dopo la morte della donna, Marlene si prenderà cura della bambina che cresce sana e immune al Cordyceps.

Ci viene spiegato poi che secondo il medico delle Luci: il Cordyceps è cresciuto con Ellie negli anni, per cui è sempre stato dentro di lei e ha creato una sorta di trasmettitore chimico in grado di ingannare il fungo e fargli pensare che la ragazza sia già infetta. Da qui l’immunità.

Come ci spiegherà Marlene, l’operazione per far crescere una cura, prevede l’esportazione del cervello di Ellie, poiché è lì che il fungo cresce: così facendo però, Ellie dovrà morire.